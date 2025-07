Alonso Solís hizo su once ideal del Saprissa y hay un jugador que fue cuestionado por sus seguidores

Alonso Solís hizo el once ideal de Saprissa de todos los tiempos y los aficionados le brincaron por un jugador. Archivo. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Alonso Solís no dejó pasar por alto el aniversario del Deportivo Saprissa e hizo el que para él es el once ideal del equipo, en 90 años de historia.

El Mariachi contó en sus redes sociales que le pidieron hacer el once ideal de todos los tiempos y antes de presentar su alineación, dejó claro que no vio a algunos jugadores, que son consideradas leyendas en el equipo morado y por eso no las incluyó.

Además, le dio un espacio a un jugador y sus seguidores le reclamaron que sobraba, que mejor hubiera puesto a otro exfutbolista.

En la portería incluyó a Keylor Navas. En la defensa le dio espacio a Try Benneth por la derecha, a Óscar Duarte y Gilberto Martínez como centrales y Juan Bautista Esquivel como lateral izquierdo.

La inclusión de Óscar Duarte no le hizo gracia a algunos fiebres. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

En la media destacó a Mariano Torres y Wálter Centeno y Solís se colocó por delante de ellos y en la delantera incluyó a Christian Bolaños, a Rónald “la Bala” Gómez y a Evaristo Coronado en el centro del ataque.

Para algunos, Duarte no merecía el espacio, sino más bien le tuvo que dar el chance a Gabriel Badilla y a otros les extrañó no ver a Adrián Mahía en la delantera saprissista.

“Esto lo hice con lo que vi, con lo que jugué; hay maestros como Marco Rojas, Edgar Marín, el ‘Príncipe’ (Fernando) Hernández pero no los vi y a mis hermanos, sé que hay muchos cracks, pero no se me resientan”, afirmó.

