Alonso Solís le tiró con todo a Claudio Vivas por dejar mal parado a un jugador

El exjugador Alonso Solís le tiró con todo a Claudio Vivas por, según él, dejar mal parado a un jugador de la Selección. Instagram.

El exjugador Alonso Solís no se midió para tirarle con todo al técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, luego del juego entre Costa Rica y Panamá que finalizó empatado 2-2.

Solís utilizó su cuenta de Instagram para analizar el trabajo de dos jugadores de la Tricolor. Por un lado, alabó el desempeño de Alejandro Bran, quien anotó su primer gol con la camisa de la Sele. De hecho, marcó un golazo.

Pero también aprovechó para criticar al cuerpo técnico por hacer que el defensor Jeyland Mitchell no se viera bien ante los canaleros.

“Qué parte de (que) Mitchell no es lateral (no entienden). Lo expone el técnico, es un increíble central o stopper por la derecha, pero ahí lo sacan de su zona y no luce”, escribió el 10.