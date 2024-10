Alonso Solís será el invitado de lujo de la Kings League de Gerard Piqué

La Kings League, el campeonato de fútbol siete más mediático y famoso del mundo, contaría pronto con representación costarricense en un partido de exhibición que estaría a la vuelta de la esquina.

Alonso Solís, exjugador y leyenda del Saprissa, fue contactado por la organización y viajará en unas semanas a España para compartir con otros figurones del fútbol mundial.

El Mariachi viviría la experiencia completa, jugará en el famoso Cupra Arena, estadio adonde se disputa la Kings League, certamen creado en el 2022 por el exfutbolista Gerard Piqué y otras figuras como el streamer español Ibai.

Alonso Solís está con muchas de ir a la Kings League a demostrar que aún tiene mucho fútbol por delante. (Tomada de Instagram)

Muy emocionado, Solís habló con La Teja sobre lo que significa esta experiencia, un certamen al que solo invitan a gente realmente top en el mundo del fútbol, liga por la que han pasado los máximos referentes de este deporte.

“Muy agradecido con Dios y la organización que me llamó para invitarme a que fuera parte de la Kings League, obviamente son cosas que a uno lo emocionan. Hace como unos quince días me llamaron para hablarme de la idea y si estaba interesado en asistir”, comentó.

El Mariachi afirma que aún están por confirmarle la fecha, La Teja sabe que podría ser en cosa de un mes, pero el diez morado está aún a la espera de que definan ya en concreto.

A Solís lo tomaron tan de sorpresa que al principio hasta pensó que se trataba de una broma, que alguien lo estaba agarrando de mona.

“Primero me dijeron que si aceptaba la invitación, que si estaba de acuerdo y todo. La verdad al principio yo no sabía si era cierto, yo decía, ‘juepucha, qué bonito todo’, pero no sabía si era una broma o qué y ya después, vi que sí era en serio, revisaron mi perfil, quién era yo, un poco la historia y demás, y yo les dije que sí por supuesto.

“Me quedaron de pasar fechas y todo el itinerario, todo eso en los próximos días, pero me dijeron que están ilusionados de que haya aceptado y los acompañe”, destacó.

Ronaldinho ha sido de los invitados a la Kings League. Instagram.

A la Kings League no es un lugar que llega cualquiera, es el sitio al que van los realmente famosos en el fútbol mundial con figuras como Ronaldinho, Neymar, Iker Casillas o muchos otros. Tema del que bromeamos con Solís.

“SÍ, sí, hay llegan gente muy famosa, realmente famosa a nivel mundial y yo (risas). Estoy muy honrado, me siento contento la verdad”, dijo.

¿En qué consistirá el evento y cuál será el rol de Alonso? Es otro punto importante.

“Estoy invitado para un partido, primeramente es lo que me dijeron, es un partido de exhibición que quieren hacer y demás. Yo les dije que en cualquiera de los casos si quieren que juegue más, yo juego lo que sea jajaja”, comentó.

Gerald Piqué, Ibai y Sergio "Kun" Agüero, son de los creadores de la Kings League. (Internet)

Conocer a figuras como Piqué, Ibai y muchos otros de los organizadores famosos es algo que también ilusiona mucho al Mariachi, pues seguía además el certamen desde hace mucho tiempo

“Yo creo que todos los que hemos jugado al fúbol, cuando vimos el formato de la Kings League y lo que logró y ha hecho, dijimos pucha, que rico ir a mejenguear ahí, es algo que no se quita nunca”

“Uno siempre quiere mejenguear, es algo que siempre te llama, es algo que no muere, esas ganas de jugar, de hacer ejercicio, es como parte de la vida de uno. Hay que hacerlo bien, hay que prepararse”, finalizó.

En Costa Rica la Kings League se transmite en televisión los domingos por Multimedios Canal 8, hay que estar pendientes si este evento se pasaría o sino por los canales de la Liga en YouTube.