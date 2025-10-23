Álvaro Mesén convirtió la pandemia en una oportunidad de éxito y hoy tiene su empresa

Dicen que al mal tiempo, buena cara. La pandemia del covid-19 representó para el exportero Álvaro Mesén y su esposa María Isabel Chaves la oportunidad de emprender y dedicarse a ese negocio propio con el que soñaron por años.

La pasión por el deporte y el deseo de crear algo amigable con el planeta llevaron al exguardameta y a su compañera a lanzar una línea de productos de limpieza y cuidado para el hogar. Así nació la marca “Happy Value” en 2019, pero vivieron días difíciles cuando, un año después, comenzó el confinamiento por el coronavirus.

El proyecto inició trayendo desinfectantes y otros artículos de limpieza y cuando parecía que todo estaba perdido a raíz del cierre de negocios y demás, en el segundo semestre del 2020, el empresario Joseph Joseph autorizó la venta de los productos de higiene en Pequeño Mundo y hasta el día de hoy han logrado colocar varias líneas.

Álvaro Mesén y su esposa María Isabel lanzaron en el 2019 la marca "Happy Value", de productos de limpieza amigables con el ambiente. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Al día de hoy, “Happy Value” se dedica a la comercialización de productos de aseo para casas y empresas. Además, venden productos para la limpieza de ropa deportiva, como detergente, spray, controlador de olores y artículos para la limpieza de bicicletas.

Otro empujón. Daniela e Isabella, las hijas mayores de Álvaro también emprenden y se dedican a la fabricación de cajas de regalo para empresas. Este proyecto se llama “Happy Box” y en él, las muchachas elaboran las cajitas de acuerdo al presupuesto de cada empresa.

“Con este negocio me ha ido excelente. Como digo yo, ha sido un muy buen problema. La verdad es que, ¿cómo explicarlo? Uno no se imagina... Yo pasé gran parte de mi vida tratando de independizarme, de buscar un negocio propio, y no lo logré.

“O sea, la verdad es que había invertido, había usado, había planeado, había insistido y no sé cuántos fracasos tuve. O sea, yo no sé, porque se me perdió la cuenta en algún momento, hasta plata perdida. Y resulta que en pandemia sucede todo lo contrario, cuando uno está en un caso crítico económicamente, y con familia y con responsabilidades, aparece una oportunidad.

El deportista contó que de un momento a otro todo empezó a cambiar.

“Esa oportunidad comenzó a florecer y a crecer y a crecer. Y es una cosa que yo no puedo explicar. Por eso, yo creo que todo está escrito y todo llega en su momento y llega en un momento donde ya uno está preparado, donde ha podido pasar por diferentes etapas, donde ya tiene un poco más de experiencia y donde ve las cosas diferentes”, comentó el exportero de Alajuelense.

La pasión por el ciclismo llevó a Álvaro a lanzar una línea de limpieza para bicicletas y ropa deportiva. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Los retos de Álvaro Mesén a la hora de emprender

- ¿Qué ha sido lo más complejo en este tiempo de emprender?

Organizarse o ser organizado, eso es lo más difícil, más cuando uno tira al centro y tiene que ir a cada esquina. Después, la humildad, porque a veces uno comienza a ver cosas muy bonitas, los productos comienzan a subir y cree que se puede creer la mamá de Tarzán y no. Ese es un comienzo que puede resultar muy bueno o puede que a la vuelta de la esquina comiencen los problemas.

Entonces, tener esa humildad para escuchar a la gente que ya sabe, que conoce y que viene con consejos, con buenos deseos para uno y que quiere lo mejor. Ahí es donde también yo creo que comienza parte del éxito. ¿Qué más? Trabajar. O sea, no hay otra palabra. Hay que ponerle y yo creo que la pasión es importantísima en esa parte.

La pasión que usted tenga por las cosas que hace, por lo que está haciendo, por lo que anhela tener (no digo material, sino ayudar inclusive a los demás, poder brindarle mejores oportunidades inclusive a los mismos hijos). Eso es clave. Yo creo que la pasión en lo que uno haga es, pero así, de las cosas más importantes.

Álvaro Mesén, su esposa María Isabel y sus hijos, Daniela, Isabella y Gabriel. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

- ¿Cuáles son los productos que más se le venden?

Los artículos para el hogar, definitivamente. Y es que gracias a mi pasión por el deporte descubrí una serie de necesidades y conociendo el entorno, es que ahora proponemos cosas nuevas y esto para mí es una pasión, estar desarrollando cosas nuevas, viendo oportunidades.

- ¿Y cuál ha sido el desafío a la hora de emprender?

Uno de los retos ha sido tener un equilibrio con el ambiente, porque también es responsabilidad de uno proponer productos que sean respetuosos con el planeta.

Y esto me ha llevado a estar horas sentado en una computadora buscando información, desplazarme, ir a otros lugares, sentarme con gente, entender. Y la verdad es que me siento realizado.

- ¿En dónde se pueden comprar los productos Happy Value?

La línea de limpieza de hogar está en Pequeño Mundo, los productos para ropa deportiva se venden en Automercado, Vindi, Walmart, Más x Menos y la línea para bicicletas en algunos lugares donde se adquieren artículos para estas.