Álvaro Mesén retoma una de sus actividades favoritas a tres años de su delicada cirugía

Álvaro Mesén, exportero de Alajuelense, se prepara para retomar uno de sus deportes favoritos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Álvaro Mesén disfruta de sus actividades favoritas, a 3 años de haberse sometido a una delicada cirugía. Instagram Álvaro Mesén.
Álvaro Mesén no se detiene y tiene nuevos planes, después de tres años de haberse sometido a una delicada cirugía.

El exportero de Alajuelense y la Selección Nacional está retomando las actividades deportivas y se está preparando para competir en una carrera de ciclismo.

LEA MÁS: Álvaro Mesén ya está recuperado: “Fue como un renacer, ahora veo la vida de otra manera”

“Volviendo a conectar con lo que más me apasiona... algo grande se viene, MTB (mountain bike)”, según contó el también empresario, este sábado, en sus redes sociales.

Recordemos que, a mediados del 2022, Álvaro tuvo que ser hospitalizado, debido a que una bacteria se desarrolló en el tallo de su cerebro. El exportero estuvo hospitalizado por un mes y superó dos operaciones.

