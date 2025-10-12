Álvaro Mesén retoma una de sus actividades favoritas a tres años de su delicada cirugía

Álvaro Mesén disfruta de sus actividades favoritas, a 3 años de haberse sometido a una delicada cirugía. Instagram Álvaro Mesén. ( Instagram Álvaro Mesén./Instagram Álvaro Mesén.)

Álvaro Mesén no se detiene y tiene nuevos planes, después de tres años de haberse sometido a una delicada cirugía.

El exportero de Alajuelense y la Selección Nacional está retomando las actividades deportivas y se está preparando para competir en una carrera de ciclismo.

LEA MÁS: Álvaro Mesén ya está recuperado: “Fue como un renacer, ahora veo la vida de otra manera”

“Volviendo a conectar con lo que más me apasiona... algo grande se viene, MTB (mountain bike)”, según contó el también empresario, este sábado, en sus redes sociales.

Recordemos que, a mediados del 2022, Álvaro tuvo que ser hospitalizado, debido a que una bacteria se desarrolló en el tallo de su cerebro. El exportero estuvo hospitalizado por un mes y superó dos operaciones.