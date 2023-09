Álvaro Saborío nos reveló la verdadera razón por la que decidió volver al fútbol

El delantero de mil batallas, Álvaro Saborío, quien volverá al fútbol luego de haberse retirado sin hacer bulla, habló con La Teja y dijo sin tapujos si realmente está en condiciones físicas para jugar.

El espigado delantero, de 41 años, volverá a ponerse la chema de San Carlos, equipo con el que fue campeón en el 2019 y su último club en la primera división, antes de la etapa que está por venir.

Álvaro Saborío volverá a las canchas con el club de sus amores.

Saborío se incorporará el lunes a los entrenamientos del equipo y ese mismo día será inscrito y podría quedar habilitado, si todo sale bien, para jugar contra Saprissa por el torneo de Copa el miércoles, pero, ¿está en condiciones físicas para volver de una vez?

“Necesito unos días para fortalecer ciertas áreas para el deporte, me he mantenido bien, he hecho bici, en parte física no creo que me afecte mucho sí estaba con otro deporte”, confesó Saborío, quien amablemente nos atendió por teléfono.

Sabo dijo que hay dos razones principales por las cuales vuelve al fútbol.

“Me motiva ayudar al equipo, eso me gusta, ayudar a mi pueblo, pero también me motiva cuando me propusieron la despedida porque yo, mi famila y la gente la merecemos. Despedirme bien y no alejarme que fue la forma que la hice, me fui y no dije nada”, comentó el goleador.

Álvaro Saborío regresa al fútbol

Añadió que conversó con su familia y que estaban extrañados con la decisión tomada, pero que lo apoyan.

“Hubo alguna conversación con mi esposa, pero al final están contentos todos, mis hijos juegan fútbol y eso los motiva”, comentó.

El delantero dijo que no ha hablado aún con Víctor Abelenda, el entrenador, pero confesó tener una buena relación con él.

El delantero se retiró en octubre del 2022 y aquella vez solamente puso un mensaje en sus redes sociales anunciando que iba.