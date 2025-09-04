¡Álvaro Saborío regresa al fútbol nacional!

Álvaro Saborío, uno de los goleadores históricos de la Selección de Costa Rica y máximo goleador histórico del Real Salt Lake de la MLS, regresa al fútbol de la segunda división.

Álvaro Saborío volverá a las canchas de fútbol. (M91/M91)

Sabo fue contratado por el Inter de San Carlos como asistente técnico, por lo que trabajará al lado del Douglas Sequeira, quien hace poco fue nombrado, tras la salida de Alexander Vargas.

El club lo anunció en sus redes sociales: “Damos la bienvenida a Álvaro Saborío Chacón, quien se suma al cuerpo técnico de Inter San Carlos¡ Felices de verlo vestir la camiseta Tafa!“, dice la publicación.

Álvaro es muy querido en San Carlos, incluso, jugó los últimos campeonatos de su carrera con la Asociación Deportiva San Carlos, club con el que obtuvo el título nacional en el Clausura del 2019.

Así dieron a concoer el regreso de Álvaro Saborío. (Facebook/Facebook)

La intención de los norteños es lograr el ascendo a la primera división y es de los equipos llamados a pelear por el boleto, ahora con la mancuerna Sequeira - Saborío.