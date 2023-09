Álvaro Saborío regresará al fútbol en un estadio en el que ha vivido de todo

Álvaro Saborío fue presentado este lunes en San Carlos por el presidente Luis Carlos Chacón (izquierda) y el gerente general Gustavo Pérez (derecha) Foto: Prensa San Carlos

Álvaro Saborío ya se encuentra puras tejas para volver al fútbol con la Asociación Deportiva San Carlos, como se confirmó este lunes en la conferencia de prensa en la que fue presentado.

El artillero reveló que ya nada más es cuestión de salir a jugar.

Más allá del tema físico, la gran noticia es que Sabo ya quedó inscrito ante la Unafut y podría debutar este miércoles en el torneo de Copa ante el Deportivo Saprissa en un estadio en el que ha vivido muchas cosas como lo es el Ricardo Saprissa.

Al lado del presidente del club, Luis Carlos Chacón y de Gustavo Pérez, gerente general, Sabo comentó lo que significa para él este regreso.

“La verdad estoy muy feliz de volver a mi casa y volver al club que me inició la pasión por el fútbol, creo que nos hemos llevado muy bien hasta el momento y así seguirá siendo. A mí me encanta competir, creo que soy un adicto a la competición y este reto me gusta mucho.

“Les agradezco mucho a Luis Carlos y a Tavo que me abrieron de nuevo las puertas y que me hagan parte otra vez del proyecto, creo que podemos hacer grandes cosas”, comentó.

Álvaro Saborío revela cómo está para volver al fútbol

Haciendo mucho ciclismo y sin dejar del todo de jugar al fútbol es que Álvaro se mantuvo bien en lo físico, según reconoció.

“Soy de la mentalidad de siempre hacer deporte, como le dije ahorita, de competir, todo este tiempo siempre seguí haciéndolo, me siento muy cómodo, contento, de que no tengo dolores, que es lo principal, ahora nada más es ponerme a las órdenes del técnico y aportar al equipo”, dijo.

En La Cueva, Sabo vivió buenos momentos como celebrar campeonatos con el Saprissa, otros amargos como cuando tuvo diferencias con la afición en su regreso al club en el 2017 y luego otros con tintes de revancha, cuando anotó en un clásico en el 2020 jugando para Alajuelense.