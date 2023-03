Álvaro Zamora habla sobre su actual momento: “No me gusta estar fuera”

Así se siente Álvaro Zamora luego de estar en la banca del Saprissa. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El volante del Deportivo Saprissa Álvaro Zamora celebra este jueves sus 21 años y en frío, aceptó que tuvo un bajón de rendimiento a mitad de la primera vuelta del campeonato y por eso se perdió algunos juegos como titular.

Saprissa volverá a la acción este domingo, a las 3 de la tarde, contra Guanacasteca.

El chamaco dijo sentirse muy cómodo en el cuadro morado y afirmó que tuvo un buen arranque de campeonato, pero luego se desinfló y ahí entendió que no puede relajarse ni un minuto, porque eso le puede costar partidos con la camisa del Monstruo.

“Me siento muy cómodo en el equipo y cuando empezó el campeonato me sentí bien, pero tuve un bajón de rendimiento y poco a poco he recuperado la confianza, que fue muy importante para mí y para sumar más partidos.

“Es importante seguir por el camino que tenía desde el año pasado, en el que jugué casi todos los partidos y tengo como propósito estar en el once titular, espero que no me vuelva a pasar”, comentó.

Sobre el papel de los jóvenes: “El profe (Jeaustin Campos) nos ha dejado muy en claro que quiere a los jóvenes, es muy saprissista y debe querer la cantera morada, el día a día es muy enriquecedor”.

Zamora recordó la exigencia que día a día hay en el Monstruo y no se pueden bajar los brazos. El muchacho lleva dos goles en el campeonato.

“He trabajado mucho con el sicólogo, porque no puedo ser tan exigente, eso me mata, soy muy autocrítico, me recalco que puedo hacer más en cada partido y muchas veces eso me liquida, sé que debo analizar mis errores, pero estar más tranquilo para salir adelante, me sirvió la pausa porque estuve unos partidos en banca y eso me hizo darme cuenta de que debo ganármelo, no me gusta estar fuera”, destacó.

Sobre el encuentro contra los pamperos, Álvaro manifestó: Guanacasteca es un rival que estará motivado, con su clima, en su cancha, pero hay que sacar nuestro saprissismo, luchar contra las adversidades, cuando no tenemos las cosas favorables y ahí se muestra quién está para jugar.

“Ellos llegarán con la intención de buscar más puntos y nosotros debemos seguir para avanzar y mantenernos dentro de los primeros lugares”.