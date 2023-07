Álvaro Zamora se despide de los aficionados del Deportivo Saprissa con sentido mensaje

Álvaro Zamora le agradeció a los saprissistas por su apoyo durante este tiempo. (Jose Cordero)

Con una sentida carta, el atacante Álvaro Zamora se despidió de los aficionados del Deportivo Saprissa por medio de sus redes sociales.

Con esto, se ratifica que el jugador formará parte del Aris de Grecia, a falta de la confirmación por parte de ambos clubes.

“Hoy esta historia ha llegado a su fin, me despido del equipo que me dio la verdadera oportunidad profesional que necesitaba, que me abrió las puertas hacia el éxito, me mostró y enseñó lo que es jugar a alto nivel. Quiero agradecer profundamente a cada entrenador, cuerpo técnico y compañeros que tuve en divisiones menores y en primera división, con los cuales aprendí, disfruté y logramos ganar títulos muy importantes.

“También agradecer a la afición, por ser tan únicos. Son extremadamente importantes para hacer sentir al jugador especial, para que la Cueva tenga vida y para que este club siga siendo el más importante del área. Puedo decir realmente que me enamoré de este club y sus valores, siempre seré un morado más.

“Fue un placer enorme haber jugado en el Saprissa”, escribió Zamora en sus redes sociales.

Zamora en la publicación usó una foto en la que él saluda a la Ultra Morada mientras besa el escudo del equipo en su camiseta.

Será cuestión de horas para que Saprissa y el Aris hagan oficial la transacción.