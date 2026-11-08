Amarini Villatoro debió resolver la baja de un titularísimo para enfrentar un juego clave

Gianmauro Morera será baja en Cartaginés este domingo ante Escorpiones. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Cartaginés jugará este domingo a las 11. a.m ante Escorpiones en el estadio Fello Meza en Cartago por la fecha 16 del Apertura 2026 en un juego clave en sus aspiraciones para pelear la cima del torneo.

El juego además reviste importancia especial para los blanquiazules dado que con un triunfo podría colocarse como líder del certamen con 31 puntos.

En la alineación destaca la aparición del volante Mauricio Villalobos, quien será titular luego que el joven Gianmauro Morera quedó fuera del encuentro por sanción al acumular cinco tarjetas amarillas.

Cartaginés sale con Kevin Briceño, Diego Mesén, Luis Olivas, Diego González, Carlos Barahona, Luis Flores, Douglas López, Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán y José de Jesús González.