Deportes

Amarini Villatoro debió resolver la baja de un titularísimo para enfrentar un juego clave

Cartaginés se enfrenta a Sporting y así salen los brumosos para ir pelear por el primer lugar

Por Sergio Alvarado

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Gian Mauro Morera transporta el balón en la húmeda cancha del Estadio Carlos Ugalde, durante el duelo entre Inter San Carlos y Cartaginés.
Gianmauro Morera será baja en Cartaginés este domingo ante Escorpiones. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Cartaginés jugará este domingo a las 11. a.m ante Escorpiones en el estadio Fello Meza en Cartago por la fecha 16 del Apertura 2026 en un juego clave en sus aspiraciones para pelear la cima del torneo.

El juego además reviste importancia especial para los blanquiazules dado que con un triunfo podría colocarse como líder del certamen con 31 puntos.

En la alineación destaca la aparición del volante Mauricio Villalobos, quien será titular luego que el joven Gianmauro Morera quedó fuera del encuentro por sanción al acumular cinco tarjetas amarillas.

Cartaginés sale con Kevin Briceño, Diego Mesén, Luis Olivas, Diego González, Carlos Barahona, Luis Flores, Douglas López, Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán y José de Jesús González.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésEscorpionesMauricio VillalobosGianmauro Morera
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.