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Amarini Villatoro hace una seria advertencia previo al clásico provincial de este domingo

Cartaginés enfrentará al Saprissa, este domingo, a las 11 a.m. en el estadio Fello Meza

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés lanzó una advertencia al arbitraje, de cara al juego contra Saprissa, que será el próximo domingo.

Este viernes, el guatemalteco atendió a los medios de comunicación, previo al clásico provincial que será a las 11 a.m. en el estadio Fello Meza y confía en que no haya polémicas en el encuentro, luego de lo ocurrido la semana pasada, en el duelo entre los brumosos y el Puntarenas FC.

“Honestamente, solo espero que al árbitro que venga y al VAR, el partido no les pese. Que tengan carácter, personalidad y piten parejo. No pido que se nos beneficie, pero tampoco que se nos perjudique.

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“El Cartaginés fue perjudicado en el último partido... Sigo insistiendo en que en el primer gol de Puntarenas a Briceño le cometieron falta. A nosotros no nos revisan jugadas. Que el partido no tenga polémica”, expresó.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
El juego entre Cartaginés y Saprissa será a las 11 a.m., en el estadio Fello Meza. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Recuperar cargas

El entrenador chapín aseguró que la semana larga les sirvió para recuperar cargas, luego de la seguidilla de encuentros que enfrentaron por el torneo local y la Copa de Campeones de Concacaf.

“Fue una semana normal, que nos permitió trabajar, recuperar un poco las cargas y la seguidilla de partidos que traíamos.

“Fueron siete partidos consecutivos, de alguna manera hubo una recarga sobre el grupo y que nos provocó algunos tipos de lesiones musculares, pero creo que el grupo bien, el grupo más que todo que tuvo actividad el fin de semana”. añadió.

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Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés hizo una seria advertencia previo al juego contra Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Y qué espera del encuentro ante los morados, rival directo en la tabla de posiciones?

“Tenemos objetivos claros y uno de ellos es ser fuertes en casa. Queremos sumar de a tres, queremos imponernos. Lo importante es que tenemos un rival directo, entonces este tipo de duelos permiten dar un golpe de autoridad.

“Sabemos que, si ganamos, seguiríamos en el segundo lugar. Dependemos de nosotros y de nuestra casa, porque acá recibimos a los dos que están arriba. Hay que hacernos fuertes”, expresó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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