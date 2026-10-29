Amarini Villatoro picó a los hondureños con lo que dijo tras clasificar a la final de la Copa Centroamericana

Amarini Villatoro habló sin pelos en la lengua tras eliminar al Olimpia de la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Amarini Villatoro tuvo una conferencia de prensa de lujo este miércoles luego de la clasificación del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana ante el Olimpia de Honduras en territorio catracho.

El técnico brumoso habló con mucha propiedad sobre el carácter y la manera como su equipo sacó la serie, así como la gasolina que los motivó para conseguir el objetivo.

“Fue un partido bravo, supimos sufrir, supimos aguantar, ante un rival que la buscó por todo lado, mostramos oficio y jerarquía para poder aguantar en momentos críticos, estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo por lo que hicimos”.

Amarini Villatoro reveló qué motivó al Cartaginés ante el Olimpia

El chapín además comentó que todo el ambiente de los días previos, cómo los menospreció la prensa hondureña y hasta los quisieron molestar con una serenata en la madrugada, más bien les dio motivación.

“Mucha prensa hondureña nos daba cero posibilidades, yo creo que con todo respeto, el entorno es importante, es motivante, te encumbra para conseguir cosas, pero no es definitivo y se basaron mucho en eso”.

“Nos tocaron el orgullo con la serenata, con lo que toda la prensa dijo, les pasamos los videos a los muchachos. Si ustedes tenían la gasolina tal vez de mis palabras, que sigo insistiendo, se malinterpretaron, nosotros teníamos la gasolina de toda la prensa y todo lo que se dijo de nosotros haciéndonos de menos. No valoraron un equipo que después de estos 90 minutos sigue invicto”, comentó.

Cartaginés eliminó a Saprissa y Olimpia en la Copa Centroamericana

Posteriormente, el profe afirmó que está súper feliz del torneo que han hecho al eliminar a pesos pesados como Saprissa y Olimpia.

“¡Qué torneo el de nosotros, qué orgulloso me siento de mi grupo! Dejamos a los dos equipos más históricos, más ganadores de Centroamérica, eso es muy positivo para la institución, para su crecimiento, para mi carrera”.

“Tiene razón tal vez algún periodista de acá (Honduras) que dijo que no me conocían, es cierto que tal vez solo me conocen en Guatemala donde ya gané cuatro títulos y tal vez solo me conocen en la Centroamericana, en la que dos veces hemos llegado a la final, de lo que estoy orgulloso junto a mi cuerpo técnico”.