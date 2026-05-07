Amarini Villatoro reveló qué fue lo que más le dolió tras perder ante Herediano

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, se refirió al primer partido de la semifinal ante Club Sport Herediano y a lo que espera para el compromiso de vuelta.

El entrenador reconoció que la derrota por 1-0 lo dejó golpeado y que lo que más le dolió fue no poder responderle a la afición brumosa.

“A mí me preocupa más el ruido interno y cómo lo manejamos dentro, donde siento que somos conscientes de que el equipo puede dar más, lo puede hacer mejor y podemos sorprender y pelear la clasificación a una final. Yo creo que tenemos los argumentos, lo hemos demostrado.

Amarini Villatoro dijo lo que más le dolió tras perder ante Herediano. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

“De afuera tal vez me preocupa y sí me siento mal; se lo decía al grupo, a mi cuerpo técnico: era un fastidio propio, mío, porque siento que la afición de Cartago no se tenía que llevar ese trago amargo el día sábado. Vino en buen número, apoyó en todo momento, el estadio estuvo vestido de azul, nos apoyó y tal vez en esa parte me siento mal; me sentía frustrado y molesto porque nuestra afición no se merecía un resultado así”, expresó.

El análisis del rival

El técnico también se refirió al planteamiento de Herediano, equipo que ha sido señalado por algunos como defensivo, pero que logró imponerse en el marcador.

“Para jugar finales hay diferentes formas, diferentes maneras, con base en lo que el entrenador cree que tiene dentro de su plantel y trata de optimizar recursos. Yo creo que ellos lo hicieron bien; las finales son así, cerradas.

“Hoy estamos hablando de un buen planteamiento, una buena estrategia, porque cuando sale, todo está bien; entonces considero que cada entrenador y cada equipo apuesta a lo que considera necesario y lo que manda es el resultado: nos ganaron y ganaron bien”, manifestó.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un partido que se define en detalles

Villatoro destacó que el equipo rival mostró orden y solidez defensiva, respaldado por su rendimiento a lo largo del torneo. Sin embargo, enfatizó que el enfoque del Cartaginés ha estado en corregir aspectos puntuales.

“Creo que es un partido de detalles, como es característico en esta fase final. Este tipo de partidos se ganan por detalles y se pierden por lo mismo, porque son muy cerrados, estratégicos y tácticos, y en eso nos hemos enfocado en la semana: en ciertos detalles, hacer cambios y variantes que sentimos que son necesarios con respecto a lo que se mostró en la primera parte de la semifinal”, indicó.

Confianza en la remontada

El entrenador aseguró que el grupo está motivado y consciente del reto que representa el partido de vuelta. También destacó que el orgullo del equipo está tocado, lo que impulsa a dar un esfuerzo adicional en busca de la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, en un duelo donde ambos equipos buscarán avanzar a la final, conscientes de que cada jugada puede marcar la diferencia.