Amarini Villatoro soltó una frase sobre Sporting FC que dará de qué hablar

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés dijo no entender por qué la prensa no le da a Sporting la exigencia que merece, si para él, los albinegros tienen uno de los planteles más completos del torneo nacional.

Luego de la victoria 2-1 ante los griegos, el entrenador guatemalteco reconoció que sabía que el juego contra Sporting FC no sería fácil, porque a su criterio, el rival está armado para pelear por la clasificación.

“Sabíamos que no sería un partido fácil, enfrentamos a una de las planillas más pesadas del torneo, Sporting tiene muchas variantes, están armados para clasificar y pelear.

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El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro destacó la plantilla del Sporting FC y reconoció que tuvo un juego difícil ante los albinegros. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Ustedes (periodistas) no le dan a Sporting la exigencia que le deberían de dar, es un equipo muy bien armado”, aseguró sobre el equipo de Andrés Carevic.

Obligados

Para el timonel guatemalteco, luego del gol del “Tepa” González su equipo aflojó y no le gustó lo que vio en el complemento.

“En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos, es algo que conversamos en el camerino y luego del primer gol no me gustó lo que hicimos, aflojamos en la intensidad de juego, nos metimos atrás.

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“Tenemos una buena estructura, en este arranque de campeonato han sido más las cosas positivas que negativas. Sabemos que hay mucho por corregir”, destacó.

Cartaginés derrotó 2-1 al Sporting FC. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

A mitad de semana, Cartago volverá a la Copa Centroamericana, el miércoles enfrentará al Motagua de Honduras.

Los brumosos deben sumar, luego del empate 1-1 ante el Municipal de Guatemala y esto dijo de su próximo compromiso internacional.

“Se nos viene un partido difícil contra Motagua, es el campeón de Honduras. Nosotros tenemos claro que para pasar de ronda hay que sumar de visita”.