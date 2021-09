Amarini Villatoro, técnico de Pérez Zeledón: “Si yo no saco al equipo del último lugar en este torneo, no continúo”

El guatemalteco Amarini Villatoro, técnico de Pérez Zeledón, dijo que si su equipo queda de último en este torneo, dejaría su cargo.

Pérez Zeledón anda a los revolcones en el torneo. Rafael Pacheco. Pérez Zeledón anda a los revolcones en el torneo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Así lo manifestó en la conferencia de prensa en el Ricardo Saprissa, luego de que su equipo cayó goleado 3-0 ante el Monstruo.

- ¿Usted cree que tiene chance, con tanto partido seguido, de ver una mejoría en el equipo?

He sido claro con los directivos, si yo no saco al equipo del último lugar en este torneo, no continúo, soy hombre que asume responsabilidades y con las opciones que me dieron para reforzar al equipo y lo que tenemos, lo podemos hacer.

Pero uno sabe el momento de dar un paso al costado y le tengo un gran cariño a la institución. Lo digo claro, saco al equipo del último lugar, no me sirve el otro torneo, es en este. Me comprometí, di mi palabra.

- ¿Qué ha pasado con el equipo?

En los últimos dos juegos sentimos que en la parte de atrás hemos cometido muchos errores, es falta de concentración, falta de atención en la táctica fija, en el trámite del partido. Pero competimos, son momentos puntuales que considero que se dan por la misma necesidad de sacar resultados, lo que nos hace hacer cosas que no debemos o tomar malas decisiones que al final pesan.

Estamos preocupados, no es lo que queremos, pero tenemos un calendario difícil, de siete juegos, cinco han sido de visita, ahora de nueve que tenemos vamos a jugar seis en casa.

- ¿Considera que tiene plantel para salir del último puesto?

Sí, es un plantel acorde al presupuesto pero que dará pelea en estas nueve jornadas para salir de esa posición. Debemos aprovechar los juegos en casa.