Amarini Villatoro: “Tuvimos un primer tiempo nefasto”

La primera derrota para Amarini Villatoro en esta etapa como técnico del Cartaginés llegó ante el Sporting del exentrenador brumoso Andrés Carevic.

Sobre el resultado, el guatemalteco explica lo que le dejó este primer traspié.

“Hay que hacer un análisis interno; el marcador es parte de muchas cosas que dejamos de hacer desde el inicio del juego. Tuvimos un primer tiempo nefasto, a otro ritmo, a otra intensidad acostumbrada, y eso nos pasó factura.

Amarini Villatoro perdió su primer juego con Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ellos se encontraron un gol muy rápido que les permitió manejar el resultado; nuestra marca en ataque fue muy mala, no tuvimos referencia. Los dos goles son parecidos, juego directo, bolas al espacio y, bueno, estuvimos en la referencia de atrás para saber replegar de buena manera.

“En el segundo tiempo mejoramos, tuvimos ocasiones para recortar; nos faltó intensidad, orden, equilibrio y es lógico, dejamos de hacer cosas hoy que nos pasan factura”, dijo Villatoro.

Amarini asegura que en zona baja no estuvieron a la altura, ya que los dos goles fueron similares.

“Me sorprende la manera en que fueron los goles, pero creo que pudimos hacer algo más y fue a lo que ellos apostaron todo el partido y no tuvimos esa lectura dentro de la cancha para contrarrestar el juego directo de ellos. Las referencias de nosotros no estuvieron a la altura del partido”, comentó.

Cartaginés perdió la racha perfecta en casa (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Acerca de que Carevic conozca tanto al equipo de Cartago, Amarini habló sobre ese tema.

“Claro que ayuda porque conoce la manera individual en cómo un jugador se puede mover en lo táctico; pero hemos cambiado un poquito lo que venían haciendo, manteniendo rasgos, pero dándole a nuestra idea”, sentenció.