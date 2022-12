Amigo tico de Pelé: “Esto me ha afectado muchísmo”

Arnoldo Ramírez Zamora nació el 3 de abril de 1944 en Chepe, específicamente en barrio México, lugar en el que vivió hasta los 11 años para después irse (en 1955) con su familia a Estados Unidos en donde muchos años después se hizo amigo de la mayor gloria brasileña del fútbol de todos los tiempos y considerado el mejor futbolista de toda la historia, Edson Arantes Do Nascimento, Pelé (Cortesía)

El Rey del fútbol, Pelé, falleció este jueves conmoviendo a los fans del fútbol, prensa, deportistas, pero sobre todo a un grupo muy cercano de familiares y amigos, en el que está incluido el tico Arnoldo Ramírez Zamora.

El costarricense habló con La Teja después de enterarse de la triste muerte de Edson Arantes do Nascimento, quien tras ser su compañero de trabajo por un tiempo, se convirtió en su amigo para toda la vida.

Zamora nació en San José, precisamente, en Barrió México, pero a los 11 años de edad se fue a vivir a Estados Unidos, donde conoció al mejor futbolista del mundo quien luego se convertiría en un gran amigo.

“Me acabo de enterar de la muerte de Pelé, yo sabía que ya se estaba muriendo, pero me ha afectado muchísimo porque fueron muchos años que compartí con él”, contó muy emocionado y con la voz quebrada.

Ramírez y Pelé se conocieron en el año 1979 por un amigo en común que jugaba en el equipo que dirigía el tico, luego de un paso por el Cosmos de Nueva York de North American Soccer League (NASL), donde compartió camerino con El Rey.

El tico, de 78 años de edad, fue profesor de las escuelas de fútbol del astro brasileño por mucho tiempo y ahí nació y se fue fortaleciendo su vínculo.

Fueron compañeros de trabajo hasta 1982. Durante esos años compartieron casi que las 24 horas del día, pues según el tico, desayunaban, almorzaban y cenaban juntos.

“Enseñamos a miles y miles de niños en su escuela. Estuvimos dos veces en Japón enseñando fútbol. Era mi amigo, tanto tiempo que pasamos juntos, esto es difícil”, agregó.

El costarricense indicó que desde que se anunció la noticia la tarde de este jueves, ha recibido muchos mensajes y llamadas.

“Muchísima gente me está llamando, pero no me siento bien para hablar. Cuando una persona tan cercana muere como con mis padres pasó lo mismo. Pero no tengo ganas de hablar”, concluyó muy emocionado.

Arnoldo era tan cercano a Pelé que conoció a sus padres e incluso a su hermano Zoca, quien falleció en el 2020. El costarricense recordará a Pelé como el mejor jugador del mundo, su gran amigo, pero también como la persona más humilde que ha conocido.