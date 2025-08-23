Amigos chocaron en una carrera de motos y se fueron a los golpes

(Fotos tomadas de The Sun. /Fotos tomadas de The Sun.)

Un par de amigos chocaron durante una carrera de motos y perdieron la dulzura del carácter, lo que provocó que se fueran a los golpes.

Según el medio británico The Sun, Charles Wright y Jake Allen, dos pilotos con una larga amistad, terminaron enfrascados en una pelea a puñetazos ante la mirada atónita del público y los oficiales, en plena pista del speedway británico, una rama del motociclismo.

Momentos después de que finalizara la competencia, Wright, de 36 años, chocó contra Allen, quien tiene 30. Allen relató que, tras cruzar la meta y reducir la velocidad, fue embestido por su colega.

“Gané la carrera, solté el acelerador y Charles calculó mal su trayectoria y me golpeó, no ha sido culpa mía”, explicó en declaraciones que reprodujo el medio británico.

Allen detalló que mantuvo su línea por el interior de la pista y que Wright se le acercó para decirle: “Pensé que quedaba otra vuelta”. La falta de una disculpa inmediata por parte de Wright incrementó la molestia de Allen.

“Somos buenos amigos, pero no hay excusa para que te tiren después de una carrera. No creo que nadie pueda culparme por esta situación. He sido amigo de Charles desde mi primera temporada en el Reino Unido. Eso no cambia”.

El propio Allen lamentó las consecuencias materiales y físicas.

“Hay 1.500 libras esterlinas (un millón de colones) en daños y el casco está arruinado. Mi cabeza golpeó el suelo también. La gente no entiende los costes que esto implica”

Además, expresó su preocupación por una posible recaída en su lesión. “Acabo de volver de una lesión en el escafoides y ahora siento exactamente lo mismo otra vez”.