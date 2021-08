Amistoso ante El Salvador es el último ensayo de la Sele antes de la octogonal de Concacaf

Ronaldo Araya es una de las caras nuevas que quiere convencer a Luis Fernando Suárez. foto Alonso Tenorio Ronaldo Araya es una de las caras nuevas que quiere convencer a Luis Fernando Suárez. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Dentro de dos semanas Costa Rica arrancará su camino eliminatorio rumbo a Catar 2022.

El 2 de setiembre los ticos visitarán Panamá para dar inicio a la octogonal que dará tres boletos y medio a la Concacaf para el próximo Mundial.

Es por eso que el amistoso de este sábado a las 9 p. m., ante El Salvador, en Los Ángeles, Estados Unidos, es la última oportunidad para que muchos jugadores convocados a esta mejenga se puedan subir al tren de la eliminatoria con la Sele.

Del grupo que viajó este jueves por la tarde a Gingolandia, solo Kendall Waston, Giancarlo González, Bryan Oviedo, Yeltsin Tejeda y Johan Venegas son habituales en las convocatorias, entre los 20 futbolistas que viajaron.

Es por eso que quince futbolistas deberán primero pulsear un puesto en el once titular y luego jalarse un partidazo con el fin de ganar puntos y convencer al técnico Luis Fernando Suárez de tenerlo en las eliminatorias, aunque la misión suena complicada, ya que el cafetero solo realizó tres entrenamientos previos al fogueo ante los cuscatlecos.

Los jugadores saben lo que se juegan, porque meterse significa ganarle el campo a algún jugador con más convocatorias. Uno de esos casos es el del brumoso Luis Ronaldo Araya, quien ha jugado muy bien con los paperos en este arranque de torneo.

Para el diez brumoso, que llegó en lugar del lesionado Bryan Ruiz, esta es una oportunidad que no quiere soltar, pues tardó dos años y medio para regresar a la Sele, ya que no era convocado desde que el uruguayo Gustavo Matosas lo llamó para un amistoso ante Estados Unidos en febrero del 2019.

“Siempre es una oportunidad muy bonita venir a representar a la selección y mostrarse frente al profe y levantar la mano. Espero que vea lo que uno puede dar, sobre todo ahora que se vienen las eliminatorias y todos queremos estar ahí”, comentó el papero, quien no espera desaprovechar la oportunidad.

“Acá en la selección se sabe que el entrenador es quien escoge y uno respeta eso. Al inicio tomé con tranquilidad el hecho de no ser llamado, porque más bien me motiva a trabajar más duro, pero al final por dicha se me dio la oportunidad de estar acá por lo que tengo que aprovecharlo al máximo”, agregó.

A sacudir las dudas

Aarón Cruz tiene que aprovechar ante El Salvador que los dueños del marco de la Sele no están. foto Alonso Tenorio Aarón Cruz tiene que aprovechar ante El Salvador que los dueños del marco de la Sele no están. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Uno de los puestos que más incertidumbre genera es la portería, ya que Aarón Cruz, Darryl Parker y Mauricio Vargas no habían sido tomados en cuenta durante mucho tiempo.

Por el momento, el morado y el brumoso son titulares en sus clubes, por lo que parten con ventaja ante un Vargas que es suplente en Alajuelense.

Cruz llegó a la Sele con la sombra de una nueva torta en el marco tibaseño, ya que muchos lo señalan como el responsable del gol con el que su equipo perdió el pasado martes ante el Cartaginés.

“Para mí es una oportunidad de oro, de alzar la mano y devolverle esa confianza al profesor que nos dio ese llamado. La crítica es algo con la cual el jugador de fútbol debe convivir, el asunto es tomarla para bien y saber que siempre hay espacio para mejorar”, dijo Cruz.

No obstante, ninguno de las tres la tiene fácil, pero se les abrió la posibilidad debido a la lesión de Esteban Alvarado, quien se perderá casi todo el semestre según detallaron en Herediano. Ante esta situación alguno de los tres podría meterse en la lucha junto a Keylor Navas y Leonel Moreira, quienes lucen como las primeras opciones para Suárez.

“Tengo que tomarlo con calma sabiendo la responsabilidad que es ponerse la camiseta de la selección, saltar a la cancha con alegría, pero con mucho compromiso. Costa Rica es tan bendecido con tantos buenos guardametas que estas oportunidades se deben aprovechar al máximo para que el día de mañana lo tomen a uno en cuenta”, comentó.

A ponerse a la altura

Barlon Sequeira, Mauricio Vargas y Darryl Parker buscarán meterse al tren de la octogonal en el último momento. foto Alonso Tenorio Barlon Sequeira, Mauricio Vargas y Darryl Parker buscarán meterse al tren de la octogonal en el último momento. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Otro que intentará aprovechar el llamado al máximo es el volante rojinegro Barlon Sequeira, ya que el manudo juega en una posición que está muy solicitada y en la que la competencia está muy brava.

“Siempre es importante estar acá, porque a veces uno pasa por buenos momentos y otros no tan buenos como jugador, pero una vez más se me da la oportunidad y estoy muy feliz. Tengo la necesidad de demostrarle al profe y decir presente porque pronto empezará la eliminatoria”, dijo Sequeira.

Este ateniense desea ponerse a la altura de sus compañeros rojinegros que han sido convocados con más regularidad a la Sele, ya sea por su trayectoria o porque encajaron muy bien como es el caso de Alonso Martínez, quien se acopló muy bien a la Tricolor y no podrá estar en esta mejenga debido a una lesión.

“Uno siempre trabaja para estar acá, para que noten el trabajo. Siempre me he alegrado que los compañeros puedan llegar también, por lo que trato de hacer lo mismo y tomar este chance”, destacó Sequeira.

Otros que deberán pulsearla al máximo son los delanteros Bryan Rojas y Orlando Sinclair, quienes deberán pulsear un puesto en un departamento en el que los novios sobran.

Así es, el tren de la Sele está a punto de emprender camino y algunos deberán ponerle bonito para ver si se encaraman en algún vagón.