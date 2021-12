Amor al deporte impulsó participación histórica de Costa Rica en Mundial de Surfing adaptado

Minoshka Solís y Juan Manuel Camacho forman parte de la selección tica que hizo historia en el Mundial de Surfing Adaptado al conseguir el cuarto lugar general.

Costa Rica también ganó dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce

La selección se lució en el mundial celebrado en Pismo Beach, California, del 7 al 11 de diciembre.

Las medallas doradas fueron las primeras que obtuvo Costa Rica y las ganaron Jimena Ruiz y Roy Calderón.

La de plata la consiguió Minoshka Solís y las de bronce fueron ganadas por Dariel Meléndez y Juan Manuel Camacho.

Minoshka de 27 años, era una gimnasta de gran proyección hasta los 16 años cuando le descubrieron un cáncer en el hueso de su pierna derecha.

“Me quitaron el fémur y la rodilla y me pusieron prótesis de titanio”.

Minoshka Solís se trajo una plata en su primera participación. (Surfing Magazine)

Pero lejos de desmotivarse, Minoshka empezó a buscar un deporte con el cual pudiera representar a Costa Rica.

Lo intentó con varios, hasta que hace siete meses descubrió el surfing y en su primera participación ganó la plata.

“Tengo diez años buscando un deporte que me permita competir para Costa Rica. Siempre me han gustado los deportes hasta que llegué al surf. Empecé a surfear de verdad en julio de este año y pude estar en las fechas para la preselección y luego me uní a la selección”.

“Esta medalla es un sueño cumplido porque toda mi vida he sido atleta”.

Minoshka compite en una modalidad donde se surfea acostado.

“Toda mi vida la fortaleza ha sido la actitud, tengo una frase muy mía, ‘el amor es la fuerza más poderosa y si uno tiene amor hace lo mejor por uno y por los demás’”, comentó.

“Las personas que pasamos por una situación de estas vemos y valoramos la vida a cada segundo”, agregó.

Esa actitud la llevó a superar la competencia, pues a falta de un minuto y medio estaba de cuarta.

7 medallas — ganó Costa Rica en el mundial de Surf adaptado. Dos de oro, una de plata, dos de bronce, y dos de cobre incluida la del cuarto lugar general

“No podía agarrar una segunda ola, cuando oí que dijeron que iba de cuarta me dije, ‘no vine a esto’ y entonces agarré una segunda ola, me fue bien y subí al segundo lugar”, explicó.

Juan Manuel Camacho está muy orgulloso con su medalla de bronce, luego de cinco intentos para estar en el podio.

Él es parapléjico. Un asalto en Montes de Oca, donde le robaron el auto y le pegaron un balazo lo dejó sin movimiento en sus piernas.

Juan Manuel Camacho no se rindió y por fin obtuvo una medalla de bronce. (Surf Adaptado Costa Rica)

En su modalidad se compite sentado, en una tabla especial.

“Es un logro increíble, en los dos últimos mundiales he sido quinto y había estado cerca de llegar a la final y esta vez con todo el entrenamiento que hago, nado dos o tres veces, dos kilómetros por sesión, me ayudó a lograr el objetivo”, dijo.

Manuel le dio mucho valor al trabajo que hace la selección, tanto en lo grupal como en lo específico.

“Estamos en la Asociación de Surf Adaptado, que tiene tres líneas, una terapéutica, la recreativa. Los entrenadores tienen un conocimiento muy importante que hace que logremos mejorar el nivel”, dijo.