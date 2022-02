Analista alajuelense señala la salida de Andrés Carevic como momento clave para caída de la Liga

Andrés Carevic llevó la copa 30 a Alajuelense, luego que lo cesaron, Agustín Lleida no la ha pegado con sus remplazos. Foto: Rubén Murillo

¿Cuántos problemas le generó a Alajuelense el despido de Andrés Carevic hace seis meses?, ¿aquel momento le hizo perder el rumbo que traía en un proyecto deportivo de dos años?

Estas y otras preguntas las respondió un aficionado manudo llamado Leonardo Pandolfi, que más allá de ser un rojinegro más, es un analista del fútbol, por lo que publicó un estudio sobre qué ha sucedido con los erizos desde que Agustín Lleida tomó las riendas del club hace casi tres años.

El trabajo titulado “Lleida en la Liga: una historia de prueba y error”, el cual se tarda en leer unos diez minutos y que aborda las principales decisiones tomadas por el español, también se analiza qué pasaba en el club antes de su llegada, cómo está ahora y por qué le ha costado mantener esa línea.

En La Teja nos interesamos en el trabajo de Pandolfi, por lo que hablamos con él y nos explicó en qué se basó para realizarlo y cómo ve la situación del León, el cual analiza de cerca en un proyecto que tiene en Facebook, Twitter y YouTube llamado “Café Fútbol”.

“Debo tener como unos 20 años de ser socio, me gusta mucho ir al estadio, toda la vida he seguido a la Liga, sin embargo no simpatizo mucho con este punto de vista de decir sí a todo, aceptar todo y solo agachar las cabeza con las decisiones que se toman, porque se debe opinar de manera crítica”, comentó

Objetividad

Pandolfi nos indicó que uno de los principales cuidados para hacer el brete es dejar que los números hablen por sí solos y no llevarse tanto por las emociones para mostrar equilibrio.

Leonardo Pandolfi Leonardo Pandolfi es ingeniero en sistemas de profesión, pero le gusta mucho escribir y analizar el fútbol.

“Analizar lo de Lleida es algo que se estaba cayendo hace rato, siento que una parte del periodismo tiende mucho a favorecer a sus amistades en este medio o que les da miedo hablar de alguien. Al hacer este trabajo, me basé en un recuento de los hechos sucedidos.

“Me parece valioso porque así la gente puede poner en perspectiva todo lo ocurrido y no dejarse llevar por un último resultado, sino analizar un panorama general. La afición y el medio se han dejado llevar un poco por contrataciones rimbombantes o anuncios muy mediáticos”

Para Pandolfi y tal como se proyecta en su amplio análisis, la Liga tuvo un repunte con Lleida en lo deportivo desde su llegada, pero también eso se dio por varias razones.

“Hay que tomar en cuenta que es la primera experiencia de Lleida como gerente deportivo y cualquier decisión que tome va a tener mucha transcendencia. Creo que ha tenido la mejor intención de tomar determinaciones, unas han sido correctas y otras no tanto.

Albert Rudé ha cambiado mucho el juego que Alajuelense hacía con Andrés Carevic. Foto: Rafael Pacheco.

“No cabe duda que hay un repunte de resultados desde que asumió Lleida, el equipo ha sido protagonista y pelea por títulos, (en los tres años antes de su llegada, solo se llegó a una final), sin embargo un lector hacía un comentario muy válido, el presupuesto de la Liga subió, ha habido un aumento paulatino. Hace cinco años no se podía dar el lujo de contratar a los jugadores que lleva hoy”.

Salida pesó

Una de las conclusiones que sacamos de la conversación es que desde el despido de Carevic, Alajuelense perdió mucho el norte que traía en diversos aspectos. A partir de allí cambió mucho un estilo de juego que ya había consolidado.

“La decisión fue bastante extraña, Carevic estaba bastante bien respaldado por los números y había hecho en el torneo anterior antes de irse, uno de los mejores en la historia de la Liga. Está muy claro que Carevic tenía un modelo de juego que se basaba mucho en la velocidad de sus extremos y en las transiciones ofensivas, no era de elaborar demasiado, pero era de mucho vértigo y velocidad.

“Tenía un equipo que era claramente reconocible en su juego, una identidad. Se opta por hacer un cambio y se empezó a buscar otros estilos. La Liga corta un estilo que le había dado frutos en cuanto a obtener primeros lugares en el torneo e intenta con otras vías, para buscar tener resultados en fases finales, pero quedó a medias en esa búsqueda de estilo”.

La estadística muestra la diferencia de estilos entre Albert Rudé y Andrés Carevic. Foto: Café Fútbol La estadística muestra la diferencia de estilos entre Albert Rudé y Andrés Carevic. Foto: Café Fútbol

Luego de ganar la 30, Alajuelense no supo encauzarse para seguir por una estela ganadora, sino que ese objetivo terminó siendo más un fin y nada más. De los jugadores que ganaron el título 30 en diciembre del 2020, solo siguen nueve en el equipo.

“Alonso Martínez en el estilo de Rudé no era tan efectivo por el acomodo. Con Carevic tenía un equipo que jugaba para él y que se le creara un contexto favorable, con Rudé no, él jugaba para crear ese contexto a Aarón Suárez con posesión, toque en corto y buscar algún espacio.

“El equipo perdió velocidad y entonces Alonso ya no lucía tan bien, es una muestra clara de las diferencias de ambos, todo lo que se vive hoy es una serie de eventos que se desencadena desde la salida de Carevic”

Muestra de todos esos cambios grandes que ha tenido la Liga en poco más de un año, es que en la planilla actual solo hay diez jugadores que tienen más de año y medio en el club actualmente.

En Alajuelense solo hay diez jugadores que suman más de año y medio en el club. Foto: Café Fútbol En Alajuelense solo hay diez jugadores que suman más de año y medio en el club. Foto: Café Fútbol

“El objetivo era reestablecer la estirpe de campeón en la Liga y no sé hasta qué punto se ha hecho, porque se consiguió un torneo, pero así han conseguido uno Pérez Zeledón y San Carlos. La Liga aún no se ha establecido como ese equipo que gana campeonatos. Lo ideal sería que se mantuviera un poco más el equipo base para tratar de construir a partir de eso”, opinó.

Pandolfi cree que Alajuelense debe analizar las situaciones en frío, con lupa y si luego de varios torneos no ganados ya hay un patrón que muestre el porqué se ha dejado de ganar, como lo dijo antes, el ser crítico es algo que será hasta beneficioso para ellos mismos.