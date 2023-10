Analista arbitral explica si la mayor fluidez en los partidos fue gracias a Horacio Elizondo

Para Henry Bejarano, Adrián Chinchilla en el Herediano - Saprissa fue el que mejor actuó en la jornada. (Jose Cordero)

La jornada de este fin de semana en el campeonato nacional se vio un detalle que llamó la atención, los árbitros dejaron jugar más a los futbolistas y los partidos fueron muy fluidos.

¿Esto será producto por la llegada del argentino Horacio Elizondo a la Comisión de Arbitraje? Esa pregunta se la hicimos a Henry Bejarano, nuestro analista arbitral y nos explicó cómo no todo lo que se vio en la cancha fue por los árbitros.

Bejarano sacó a relucir los juegos entre Puntarenas FC - Cartaginés y Herediano - Saprissa porque fueron los únicos en los que que no se mostraron las tarjetas, ahí resumió porque en un juego se vio bien y en el otro el réferi quedó debiendo.

“Una cosa es que usted deje jugar y los equipos te ayuden, otra que haya jugadas que merecen tarjetas y no las saque, ese el gran problema. Como sucedió con Josué Ugalde en Puntarenas - Cartaginés, que debió sacar varias amarillas y no le dio la gana mostrarlas, eso no fue control y manejo, más bien sucedió porque él quiso hacerlo, eso generó que los jugadores se enojaran y volaran patadas.

“En cambio Adrián Chinchilla en el Herediano - Saprissa desde el principio tuvo control y manejo del juego y los equipos le ayudaron al espectáculo”, explicó.

Para esta jornada, los árbitros sacaron la tarjeta amarilla en 27 ocasiones, donde más se vio fue en las mejengas Pérez Zeledón - Liberia, Alajuelense - Sporting y San Carlos - Guanacasteca con siete cada uno, mientras que las rojas, solo aparecieron tres veces.

Bejarano espera que en las próximas fechas los jueces mantengan esa línea porque los próximos meses serán cruciales, ya que se verá la mano dura de Elizondo.

“Esperemos que esto lo lleven a buen puerto, pero le soy sincero, vendrán cosas que los árbitros tendrán que afrontar, el control y manejo del juego será esencial en este tipo de partidos”, adelantó Bejarano.

Estilo diferente

Recordemos que Horacio Elizondo es de nacionalidad argentina y en Sudamérica el estilo de los árbitros es más fluido, lo cual es muy probable que eso cambie en los próximos meses.

Henry indicó que ese estilo no se verá de la noche a la mañana, se implementará paulatinamente y ya para diciembre o enero del próximo año debería estar completamente adaptado.

Ese paso será de vital importancia, porque así ayudará a los silbantes tomarle el ritmo al VAR, que se ha pedido a gritos en el campeonato y la Federación Costarricense de Fútbol adelantó recientemente que se implementará el próximo año.