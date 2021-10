Analistas arbitrales en desacuerdo por penal que no le pitaron a la Sele

Una falta sobre Jonathan Moya parecía un penal claro para Costa Rica. Foto: AFP Una falta sobre Jonathan Moya parecía un penal claro para Costa Rica. Foto: AFP (Emilee Chinn/AFP)

La jugada más polémica del partido entre Estados Unidos y Costa Rica, un penal no sancionado sobre Jonathan Moya, dividió los criterios de los analistas arbitrales de Teletica y Repretel.

Corrían los 36 minutos del primer tiempo cuando el gringo Chris Richards se barrió y tocó primero los pies del delantero tico Jonathan Moya antes que el balón, pero el árbitro jamaiquino Daneon Parchment se hizo el maje.

Orlando Portocarrero, analista de canal 6, aseguró en la transmisión que para él la jugada no fue penal porque Richards le ganó en velocidad a Moya y en la inercia de la jugada los dos chocan, pero para él nunca hubo intención de cometer una falta.

Compañeros suyos como Hernán Morales y Everardo Herrera le debatieron el criterio.

“Yo como costarricense me hubiera encantado que pitaran penal por la selección, pero como analista tengo que decir lo que considero y analizo y para mí el árbitro hace un buen análisis de la jugada al no pitar penal porque no hay falta”, explicó luego del juego.

Portocarrero le dijo a sus compañeros que respetaba su opinión, pero que mantenía su postura.

Mientras que en el otro lado de la acera, o sea, en canal 7, Ramón Luis Méndez, analista arbitral de Teletica, dijo que para él sí hubo falta.

Ramón Luis Méndez defiende que para él la jugada es penal claro. Facebook. Ramón Luis Méndez defiende que para él la jugada es penal claro. Facebook.

“Ante la barrida del defensor, que nunca juega el balón, impacta la trayectoria del atacante y le impide seguir, esto hace que se caiga. Yo no digo que para mí es que sea penal, sino que lo dice la regla, se debió sancionar la jugada como penal”, comentó Ramón Luis.

Ramón considera que el árbitro estaba muy cerca a la jugada, por lo que debió apreciar la falta.

Méndez dijo que el árbitro se equivocó para los dos lados porque también tuvo que pitar un penal a favor de Estados Unidos por una falta que cometió Ricardo Blanco en el segundo tiempo.

El analista respeta el criterio de Portocarrero y dice que cada quien hará su análisis del reglamento, pero él está muy seguro de su opinión.

“Él está en su derecho de decir que no fue, pero cuando yo veo la jugada, luego pregunto si fue penal y para toda la gente lo fue, yo estoy seguro porque en realidad fue así”, recalcó Ramón Luis.