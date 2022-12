Analistas arbitrales opinan: ¿Vienen partidos con diez minutos de reposición en Costa Rica?

La réferi francesa Stephanie Frappart repuso diez minutos en el partido entre Costa Rica y Alemania este jueves. (GLYN KIRK/AFP)

Algunos se habrán sorprendido cuando la árbitra francesa Stéphanie Frappart repuso diez minutos al final del segundo tiempo en el partido del jueves entre Alemania y Costa Rica, en el Mundial de Qatar 2022.

En el juego no pasó nada extraordinario que obligara a eso, pero entre un par de consultas al VAR, cinco espacios de cambios entre ambos equipos y cinco goles, la europea lo consideró necesario.

Pero los que han visto toda la Copa del Mundo sí notaron que Frappart siguió la línea que han tenido los silbateros en el torneo, en el que están reponiendo más minutos de lo acostumbrado. Ver siete, ocho, nueve o hasta 10 minutos de tiempo añadido ha sido normal.

Como suele suceder al ver algo que pasa en un Mundial, más de uno quiere adaptarlo de una en el fútbol nacional. Un ejemplo sucedió el el domingo pasado en las semifinales del fútbol femenino entre Alajuelense y Herediano con el técnico florense Luis Obando.

El entrenador se quejó de que el árbitro José Montero repuso solo tres minutos para el segundo tiempo y, según reportaron en la transmisión de televisión del partido, le dijo: ‘Diay, ¿usted no está viendo el Mundial?’, eso independientemente que su equipo iba perdiendo 5-0 en el duelo de ida.

Los árbitros están bien aconsejados que tienen que reponer todo el tiempo que se pierda en los partidos de Qatar 2022. (NELSON ALMEIDA/AFP)

¿Esto es una moda? ¿Una aplicación nueva del reglamento? ¿Será que en el Clausura 2023 veremos esa cantidad de minutos de reposición? Tres exárbitros nos dieron sus opiniones.

Ramón Luis Méndez es del pensar que un réferi está en la obligación de reponer todo el tiempo que se pierda y lo que está pasando en Qatar no es nada nuevo, sino solo la aplicación del reglamento.

“En ese mismo Mundial, terminaron un partido en un tiro de esquina, muchas veces nos dejamos llevar por la magnitud del evento, pero el tiempo perdido es algo que hace 40 o 50 años existe y que el árbitro tiene la obligación de reponer, pero cuando usted ve, hay algunos partidos que reponen diez minutos, otros seis y otros uno, no es que están descubriendo el agua tibia tampoco”, comentó.

Para el analista, está en la personalidad del juez tomar esta decisión y no hacerlo solo por seguir un lineamiento o tendencia y hasta recordó lo que él hizo en una ocasión.

“Hace 35 años, en un partido entre Guanacaste y Carmelita, en el primer tiempo repuse quince minutos y en el segundo dos. Se le da mucha magnitud a cosas que creemos que se están inventando y que están salvando el arbitraje, pero no es así, más que el arbitraje en este Mundial ha sido un desastre, con todo y VAR incluido”, opinó.

Finalmente, Ramón Luis duda muchísimo que en el torneo nacional se vayan a reponer tantos minutos.

“Creer que eso va a pasar viene siendo como pensar que nuestro campeonato tendrá mayor grado de intensidad, ni en los países de Europa vamos a ver algo así”, finalizó.

Analistas arbitrales creen que en el torneo nacional no cambiará nada en los tiempos de reposición de los réferis. (Rafael Pacheco Granados)

Greivin Porras es de los que está de acuerdo con que los árbitros tomaran esta decisión en el Mundial.

“Lo hemos visto en Europa y en torneos como el de México, donde no se reponen menos de cinco minutos en cada tiempo. Es que se pierde el tiempo en muchas cosas, cada vez que hay un gol, por ejemplo. El árbitro debe reponer por lo menos 30 segundos por gol, que es lo que se pierde en la celebración.

“Lo que sucede en Costa Rica es que los árbitros hacen lo que quieran porque tenemos una Comisión de Arbitraje de papel, nada más, porque no tiene autoridad para exigirle a los árbitros que repongan todo el tiempo que se pierde”, comentó.

Don Greivin indicó que este lineamiento en la Copa del Mundo es un recordatorio de parte de FIFA para frenar a los jugadores que pierden mucho tiempo.

“Acá hay partidos en que se hicieron diez cambios, cuatro goles, se sacaron tarjetas y resulta que reponen dos o tres minutos, lo que es una barbaridad y una ofensa a un reglamento que no se cumple, ojalá que esto sirva para acá, pero pareciera que no está haciendo efecto y siguen sin reponer tiempo”, dijo.

Porras tampoco cree que esto se vaya a aplicar en Tiquicia.

“No, no, no va a pasar, porque tenemos una Comisión de Arbitraje de mentirillas, recuerde las famosas directrices que se le giraron a los árbitros para las fechas finales. David Gómez llegó, cumplió a cabalidad, pero fue un partido nada más y después pareciera que no exitían”, agregó.

Finalmente, Berny Ulloa opinó que esto será algo apenas para el Mundial y nada más.

Berny Ulloa estuvo en el Mundial de México 86. Foto: Facebook

“Normalmente, cuando vamos a una Copa del Mundo, la FIFA solicita este tipo de situaciones de reponer el tiempo perdido, obligatoriamente. En eso la regla es clara, pero son cosas solo para el Mundial, a veces hacen simulacros y si ven que salen bien lo ponen como una mejora”, explicó Ulloa, quien fue árbitro mundialista en México 86.

El silbatero unificó el criterio con sus colegas, no es algo que se vaya a ver en Tiquicia.

“Se repone mucho porque a veces el VAR dura mucho viendo la acción y dando que se hace, se pueden perder hasta cinco minutos en eso y en las sustituciones también se pierde mucho. Creo que a veces hay abuso porque cuando veo 13 minutos de reposición me parece mucho, hay cosas que exageran pues he visto poco la intervención del VAR en muchos partidos.

“A nivel nacional hay que acostumbrarse con los cambios, si se realizan todos, hay que reponer mínimo cinco minutos, pero esos partidos de diez minutos de reposición no van a pasar, empezando porque no hay VAR, pero tienen que empezar por algo, al menos, reponiendo los tiempos de los cambios”, comentó.

Así que ya lo saben, esas mejengas kilométricas seguramente no se verán en Tiquicia.