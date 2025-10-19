Andrea Vargas revalida con creces corona en la pista de los Juegos Centroamericanos

Andrea Vargas retuvo el título como campeona centroamericana de los 100 metros con vallas. Foto: Cortesía Comité Olímpico (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)

Andrea Vargas demostró una vez más que es la mejor atleta centroamericana de los 100 metros con vallas, prueba en la que ganó su corona en el 2017 y desde entonces no la soltado tras revalidar el oro este domingo en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

La atleta puriscaleña ganó la prueba en la que es reina desde hace años con un tiempo de 13:27 segundos, con el que superó a la salvadoreña Nancy Sandoval con 13:61 y a la panameña Leyka Archibold con 13.87.

Una vez más, la tica dio una muestra de dominio en la pista en la competencia que se realizó en la ciudad de Quetzaltenango, en lo que la edición 12 de las justas más importantes del área.

LEA MÁS: La estricta entrenadora tras el éxito de Andrea y Noelia Vargas es una mamá con otra faceta

Andrea Vargas dejó de nuevo en alto la bandera de Costa Rica. (Facebook)

Campeona hace ocho años

Andrea lleva ocho años como la reina del itsmo, ganó el título en Nicaragua en el 2017, luego en el 2021 retuvo la corona en los Centroamericanos y del Caribe, dado que ese año por la pandemia del Covid-19 no se hicieron los justas regionales.

Este es el primer paso de cara a lo que son las Olimpiadas de Los Ángeles en el 2028.

LEA MÁS: Andrea Vargas revela lo más lindo de ser mamá en una sentida publicación

Más oro tico

Por su parte, otra tica se llevó el oro en los 800 metros, Angeline Pondler, lo que redondea una gran jornada para Costa Rica este domingo.