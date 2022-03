Andrés Bronnimann, el director que con Leonas quiere tirar los prejuicios hacia el fútbol femenino

Andres Bronnimann director del Documental Leonas tiene 26 años y una ilusión muy grande un proyecto al que le tomó mucho cariño. (Jose Cordero)

Quienes se tiraron la mejenga entre Alajuelense femenino y Pococí este domingo, vieron el pepino que marcó la defensora Marilenis Oporta, figura del duelo ante las guapileñas y una de las diez protagonistas que tiene el documental Leonas.

La historia de la muchacha salida de La Fortuna de San Carlos atrapó de manera especial a Andrés Bronnimann, el director del documental, quien buscó plasmar el lado más humano tanto de ella como de sus compañeras en un proyecto al que le metió todo el corazón.

“La historia de Marilenis es una que será sorprendente e impactante, la de Noelia (Bermúdez)... pero en general lo loco es que cada una ha tenido desafíos de una manera u otra. Les ha tocado combatir, ser resilientes, pero la de Marilenis diría que es una sorpresa”, destacó el cineasta.

¿De donde salió la idea de hacer algo así?, ¿Porqué un director de cine que en realidad sigue poco al fútbol se interesó por contar la historia de un grupo de muchachas que se dedican al deporte?

El fútbol es algo que nunca le levantó mucha pasión, pero las historias humanas sí, allí es donde Leonas empezó a tomar forma y reconoce que el deporte tiene ese componente que además une.

“Yo había trabajado en producciones audiovisuales con el director de mercadeo de la Liga, Oliver Nowalski, habíamos hecho un proyecto llamado “Subite al Chunche” y siempre quisimos hacer algo juntos de nuevo. Hace un año veníamos hablando de hacer otro proyecto y salió la idea de que fuera del equipo femenino y contar las historias de las jugadoras”, explicó.

Bronnimann es un director de cine y emprendedor costarricense de 26 años. Su largometraje “The Universality of It All” (2021), es un documental acerca de las causas y efectos de la migración humana que fue premiado internacionalmente hasta llegar a ser distribuido plataformas como Amazon Prime.

Tirar prejuicios

Uno de los puntos que él considera más interesante es que cuando se sentó a hablar con las leonas, no lo hizo con esa perspectiva de futbolistas, ni pensando en sus carreras deportivas, eso lo ayudó a ganarse la confianza de ellas y que le contaran lo que a nadie le han dicho.

“Fui escuchando, sin ningún juicio ni noción previa, simplemente ir y hablar con ellas nada más, verlas no como futbolistas sino como personas que tienen un interés en el fútbol, pero muchas otras facetas en su vida. Sentarme a escucharlas, tener una entrevista de más de una hora con cada una donde pudieran tocar cada tema que ellas quisieran a profundidad.

“Siempre me han interesado las historias humanas, yo llegué acá no como un fan del fútbol, alguien que le deslumbrara esto, sino cómo alguien que las quería conocer. Más bien esto me ha acercado un poco al fútbol y si me pregunta cuál es mi equipo favorito, sin duda el femenino de la Liga”, destacó.

Para Bronnimann uno de los legados que quiere dejar el documental es que el fútbol femenino va tirando muchas etiquetas y prejuicios, normalizar las historias de las jugadoras, las cuales podrían sucederle a cualquier persona.

“El documental en sí es una de las soluciones para esto, el tener una producción en la pantalla donde niñas puedan ver a sus nuevas heroínas y sentirlas cerca, celebrarlas creo que eso son cosas que empiezan a cambiar las actitudes.

“Sobre cómo trata estos temas el documental, es una sorpresa, hay muchos temas e historias que la gente no sabe, los invitamos a que lo descubran en el documental”, agregó.

Leonas se estrenará el 21 de abril y las entradas ya están en preventa en novacinemas.cr a tres rojitos, mientras que los socios de Alajuelense pagarán solo dos.