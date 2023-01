Andrés Carevic: “Acá no todo es felicidad hay mucho trabajo y ganas de ganar”

Andrés Carevic no tira campanas al aire por el arranque de Alajuelense. (Albert Marín)

Muchos aficionados de Alajuelense están muy contentos por el arranque de Alajuelense, con dos goleadas en dos fechas; sin embargo, el técnico Andrés Carevic, fiel a su estilo mantiene la calma.

En este inicio, el argentino ni tira para arriba los halagos, ni tampoco hace mucho hincapié en las críticas surgidas por los errores de sus porteros.

“Acá no es todo felicidad, hay trabajo y mucha seriedad, no por ganar dos partidos es que tenemos todo resuelto. No hemos ganando nada, estamos concentrados en que el equipo gane y tenga un buen funcionamiento y desarrolle un buen fútbol.

“Creo que vamos por buen camino respecto al funcionamiento, pero hay que dar más. Hay un compañerismo muy bueno a pesar que no todos pueden jugar, siempre habrá detalles y, seguramente, iremos sobre él, pero estamos por buen camino”, dijo.

Los manudos han marcado nueve goles en dos partidos. (Albert Marín)

Sobre la situación con los arqueros, el entrenador fue claro en lo que quiere y pidió que no se dramatice tampoco en demasía por errores puntuales en partidos muy buenos en términos generales.

“En la portería estoy dando oportunidades como con cualquiera, a lo mejor voy a rotar, a lo mejor no; a lo mejor jugar uno, u otro. Me parece que no es necesario hacer tanto rollo con ese tema de los porteros, el equipo ganó, tuvo un muy buen funcionamiento y no hay que ver solo lo malo”, argumentó sobre uno de los puntos que más le cuestionaron en conferencia de prensa.