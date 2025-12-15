Andrés Carevic dejaría de ser el entrenador del Cartaginés

El Club Sport Cartaginés podría quedarse sin técnico ya que Andrés Carevic estaría dejando el banquillo brumoso.

Esos rumores empezaron a circular tras la eliminación de los blanquiazules en semifinales ante Saprissa y ahora el periodista Kevin Jiménez anunció que la decisión ya está tomada, que Carevic no seguirá en Cartago.

Esto pese a que el argentino había dicho que aún tiene contrato.

“Tengo contrato por seis meses, tendremos una charla con los jugadores para ver todo lo que sigue y, bueno, seguramente estará la directiva también para ver cómo está todo el tema”, aseguró Carevic en conferencia de prensa en el Ricardo Saprissa.

Andrés Carevic estaría saliendo del Cartaginés.

El técnico blanquiazul llegó a Cartago a inicios de año. Fue eliminado en fase regular en su primer torneo, en la última fecha, en aquel recordado juego ante Sporting que cayeron 2-1 en el Fello Meza.

Para el presente certamen, Carevic logró volver a llevar al equipo a las semifinales, tras dos campeonatos sin poder avanzar a la siguiente ronda, pero al final terminaron cayendo ante Saprissa tanto en la ida como en la vuelta por marcador de 2-1.

Cartaginés con el entrenador argentino logró regresar a la vitrina internacional de mayor renombre en Concacaf, tras avanzar en fase de grupos, cayendo en cuartos de final ante Olimpia, pero venciendo a Motagua en el repechaje para conseguir el boleto a la máxima competición del área.

Saprissa eliminó al Cartaginés en lo que sería el adiós de Carevic con los brumosos.

“Se plantearon objetivos, de todos cumplimos dos, entrar en Concacaf y semifinales, nos faltó pelear el título de la Centroamericana y el de liga nacional. En lo personal, creo que se hizo un gran trabajo, pero no era suficiente“, aseguró Andrés como balance de lo logrado en este semestre recién finalizado para los brumosos.

Hemos intentado conversar con don Leo Vargas, presidente brumoso, pero no ha atendido nuestras llamadas.