A (Leonel) Moreira lo entiendo porque si alguien falta el respeto uno reacciona, no lo estoy defendiendo, pero normalmente vas a reaccionar, de igual manera hay que hablar, no podemos reaccionar y nos vamos a tener que aguantar si los criterios de cómo se pite no están parejos para nosotros, tenemos que jugar al fútbol, se sancione o no se sancione la falta, a veces entiendo a los jugadores que se fastidien, porque por ejemplo le pegan un codazo a (Jonathan) McDonald y no lo amonestan (al rival).