Andrés Carevic expone las razones por las que perdieron ante Sporting

Andrés Carevic no quiso poner excusa alguna por la derrota de este domingo ante Sporting. (Albert Marin)

Andrés Carevic no buscó excusas ni reclamos después de que Alajuelense cayera 2-1 en casa ante Sporting, fue claro que ellos son los principales responsables de lo sucedido, tras desaprovechar el chance de robarle el liderato a Saprissa.

“Perdimos el partido porque el equipo no ha tenido un buen juego, no tuvimos un buen día, no pudimos desarrollar nuestro fútbol, estamos molestos por eso, pero ese el motivo, hay que aceptarlo.

“Tenemos que mejorar la concentración, detalles que tenemos que estar más alerta, más cuando la situación climática está de esta manera, es algo que no podemos dejar, ellos tuvieron un jugada de táctica fija y un remate de afuera y ya estábamos perdiendo 2-0 al cierre del primer tiempo, es algo que tenemos que ajustar”, comentó.

A Andrés Carevic no le salieron los movimientos este domingo ante Sporting. Foto: Albert Marín

Uno de los cuestionamientos con los que se topó es que otra vez, en un partido que se jugaba algo importante, como la posibilidad de ser líderes, el equipo le flaqueó en diversos aspectos.

“Yo no lo visualizo de esa manera, porque hemos estado en situaciones similares en semanas difíciles, determinantes y lo hemos hecho muy bien, hoy fue una excepción como todo, porque no hemos tenido un buen partido y el resultado es el que es, claro que estamos molestos porque nos estábamos jugando el liderato del campeonato, pero aún tenemos muchas fechas por delante, por lo que tenemos que seguir trabajando duro para seguir por la senda de la victoria”, comentó.