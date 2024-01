Andrés Carevic fue cuestionado por ausencia de Leonardo Menjívar en la formación de Alajuelense

Leonardo Menjívar empezó el Clausura 2024 igual que el Apertura 2023, en banca. Foto: Prensa LDA

La pretemporada pasó, arrancó el Clausura 2024 y todos los jugadores de Alajuelense entraron a punto al torneo, según informó el cuerpo técnico, pero a pesar de eso, Leonardo Menjívar sigue sin aparecer en la alineación de los manudos.

Al volante salvadoreño le ha costado muchísimo tener minutos en el cuadro rojinegro, ya que desde que llegó a mediados del torneo pasado casi nunca juega, situación que cada vez se hace más rara para muchos aficionados y periodistas, por tratarse de un refuerzo extranjero.

Andrés Carevic, técnico rojinegro, fue cuestionado en diversas ocasiones al respecto, porque si por la víspera se saca el día, podría ser otro campeonato que el salvadoreño se lo tire en las gradas, aunque el entrenador no quiso profundizar en sus razones.

“No hablo de individualidades. Fuera de lista quedó Suhander Zúñiga, quedó Yael López, Johan Venegas no estuvo por la lesión (y sanción), tampoco Kevin Cabezas. No sé por qué es tan puntual con algunas situaciones, somos un equipo y tomo decisiones para lo mejor del equipo”, destacó.

Esa respuesta no dejó satisfecha la prensa, por lo que le consultaron si una broma que hizo en diciembre el muchacho en un programa salvadoreño sobre lo poco que juega le llegó a molestar y provocar sus ausencias de las alineaciones. El extracto de ese momento se hizo viral en redes sociales.

Menjívar afirmó, en ese momento, que esperaba tener oportunidad, tras la pretemporada.

“No sé sobre esa pregunta, no estoy en redes sociales y no estaba al tanto de eso. Yo la verdad que no soy un tipo rencoroso, ni nada. No sé lo que se dijo. Acá lo que valoro es el día a día de trabajo y vemos al mejor equipo, siempre alinear al mejor once para el día del partido que nos toque”, añadió.

Machito, como le apodan al jugador de 23 años, fue convocado por El Salvador para jugar un partido amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi, el viernes 19 de enero, partido en el que Carevic afirmó que si el jugador quiere ir, puede hacerlo, aunque no se trate de un juego en fecha FIFA.