Ante semejantes datos, es un hecho que Alajuelense debe pasarle por encima el próximo domingo a un alicaído Saprissa, pero el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, no come cuento y sabe que los clásicos son juegos muy diferentes, por lo que no se confía ni un poquito de la próxima visita de la Liga a la Cueva de Tibás.