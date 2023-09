Andrés Carevic le respondió a Vladimir Quesada sobre si Alajuelense ganó solo por un penal no pitado

Andrés Carevic se fue por la vía diplomática ante las quejas de Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic, técnico de Alajuelense, claramente, le bajó el tono a lo dicho por su rival, Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, quien afirmó que la única diferencia en el clásico fue una mano no pitada.

Muy molesto, el morado aseguró que la Liga jamás los superó y que si no hubiera sido por un penal que no les pitaron al final del partido, el Saprissa no habría perdido.

Carevic no quiso entrar en un juego de dimes y diretes con Quesada, solo lo señaló como una opinión más, pero que en el campo vio las cosas muy diferentes.

“Yo lo que te puedo decir es que vimos un partido duro, muy competido, donde hicimos un desgaste impresionante. Estamos en nuestra casa, tuvimos las oportunidades, las concretamos, pero de igual manera, fue un partido muy equilibrado y es muy importante el triunfo para nosotros.

“Lo que dices (Vladimir) son opiniones nada más, pero no puedo entrar en detalles, cada uno tiene su perspectiva, de esa habrá mil opiniones donde dirán muchísimas cosas; si es penal, si es expulsión. Creo que lo que yo te puedo decir y valorar es lo que pasó durante el partido, que hicimos un gran partido y por eso también la victoria para nosotros”, comentó.

Sobre los fallos arbitrales, el técnico dijo que fiel a su costumbre no le gusta hablar de eso, pero sí estuvo de acuerdo en algo con Vladimir, que para la fecha 7 aún no haya una comisión de arbitraje formada es algo que le parece un grave error.

