Andrés Carevic logró una tarea en la que fracasaron los últimos técnicos de Alajuelense

Andrés Carevic logró el convencimiento de su idea entre los jugadores de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Además de ser líder del Clausura 2023, una de las cosas en las que Andrés Carevic ha tenido éxito con Alajuelense es convencer a los jugadores que su idea de juego es la correcta, cosa que sus predecesores no lograron conseguir.

Luego de que el argentino se marchó del club tras finalizar su primer paso, técnicos como Luis Marín, Albert Rudé y Fabián Coito tenían una versión amarrada de la Liga, que se preocupaba mucho por cuidar los resultados y no empleaba todos los recursos que hay en el club rojinegro.

Los primeros que se sentían amarrados eran los jugadores, quienes reconocen que al regresar el che, una de las primeras cosas que hizo fue soltarles las alas y dejarlos volar, cada uno con objetivo, eso les devolvió algo que les urgía: ganar confianza.

En situaciones como esas se puede explicar porqué futbolistas que el año pasado con otros técnicos no se veían bien ahora destacan como Alex López, Jossimar Alcócer, Yael López o Carlos Mora.

El volante hondureño es de los primeros en reconocer que con Carevic han sentido ese cambio y muestra un auténtico compromiso y credibilidad a la idea que le pide su entrenador, la cual gusta.

“La idea de juego de Andrés Carevic es no pensar en rivales, sino que los rivales piensen en nosotros, eso es algo que a nosotros nos favorece porque en todos los partidos salimos a ganar. Ustedes no va a ver a Andrés que va a salir a un partido a defenderse o a calcular porque no es lo de él”, dijo.

2 meses y medio tiene Andrés Carevic desde que regresó a Alajuelense

López es de los que tiene más claro ese detalle y lo repitió este martes en una charla que tuvo en Instagram con un exjugador manudo e ídolo, Wílmer López, quien además es el entrenador del equipo femenino rojinegro

“Ese comentario me lo hicieron después del partido contra Heredia y yo lo decía, es que la idea de juego del profe es totalmente diferente a lo que habíamos tenido, a lo que veníamos haciendo hace poco, es como el ejemplo que pongo de usted como técnico de las leonas, partido a partido usted sale con ellas a ganarlo desde el primer minuto, en ningún momento sale pensando en esperar a ver qué pasa y así es el profe Carevic”

“Creo que esa es la identidad que la Liga tiene que tener no solo ahorita sino siempre, hasta el final, esperemos que sigamos así, vamos partido a partido, pero de una manera que nos sentimos muy cómodos” explicó.

Alex Lopez y Celso Borges reconocen que la idea de juego de Carevic los potencia más como equipo. (Prensa Alajuelense)

Otro volante con bastante recorrido en el fútbol que identificó la diferencia de juego es Celso Borges, quien destaca que el famoso tema de no ganar ante los rivales tradiciones, como costaba mucho con los técnicos anteriores, con Carevic no es un problema por un asunto de mentalidad.

“Mucho de lo del equipo es confianza, tenemos mucha credibilidad en lo que el profe nos dice, en su visión, en lo que él nos pide y esa credibilidad se transmite hacia nosotros, entonces a la hora de salir a jugar entramos muy seguros en lo que estamos haciendo y el porqué”, nos dijo.

Convencimiento

Para Hernán Morales, analista y comentarista de Deportes Repretel y FUTV, el mérito de Carevic es que sus futbolistas tengan ese convencimiento que lo que el entrenador les plantea es lo correcto, situación que no se logra siempre, para muestra un botón, lo que sucedió el año pasado.

“Si usted ve que la línea es clara, directa y convincente, ahí es cuando los jugadores hacen tal cual lo que se les indica, porque los convencen, el jugador nota que su entrenador sabe de qué está hablando, hacía dónde van y eso se nota en la cancha”

“La calidad del técnico en eso es fundamental, que te demuestre conocimiento y respuestas para las inquietudes que los jugadores le hacen, que cuando le cuestionen algo o le preguntan el porqué, sepa responderles, que sea convincente en eso”, destacó

Morales afirma que en la Liga si se ha visto un cambio de chip muy notorio entre año y año, ahora ya se le nota un estilo muy similar al que tenía el equipo en la etapa anterior.

“Me parece que él tuvo tiempo de preparar bien el equipo, de trabajar, de convencerlos de su idea, escoger a los jugadores, de tener una buena preparación en la parte física y estratégica, por lo que se juntaron varios factores en lo que él ya conocía de sus últimos años en la Liga”, agregó.

Hoy por hoy lo que se ve en la cancha es el sello que se conoce de Carevic, ahora la tarea que quiere la afición manuda es que todo eso que se habla finalmente se traduzca en más títulos.