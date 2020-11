- Los partidos los proponemos para ganarlos, sea de local o de visitante, por circunstancias hemos ganado todos los puntos de visitante, pero no creo que sea algo táctico o estratégico. Con respecto a Brandon lo hizo bien, trabaja fuerte para tener minutos, pero no le prometo titularidad a nadie, porque busco al que esté al cien por ciento. No hemos cambiado tanto el plantel partido a partido, pero por circunstancias nos toca cambiar ahora y lo hacen bien. Jugaron muchos chicos. Para el liguismo es una esperanza, nos llenan de ilusión.