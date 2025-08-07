Andrés Carevic niega que el problema de Cartaginés sea el gol, pese a que solo llevan uno

Andrés Carevic le dio la vuelta a una pregunta clara y directa. No fue que la esquivó, pero dio una respuesta que pocos esperaban.

Más que la definición, Cartaginés falla en la toma de decisiones, según su técnico Andrés Carevic. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

El cuadro brumoso lleva un gol marcado en tres partidos. Esa única anotación le permitió ganar ante el Sporting por el torneo nacional, la marcó Marco Ureña.

No obstante, en el debut en el torneo local cayó, de visitante, ante Liberia 1 a 0, y en el estreno en la Copa Centroamericana, también perdió, en esa ocasión ante Saprissa, 2 a 0.

LEA MÁS: Cartaginés da una importante noticia de cara al partido contra Saprissa

Este domingo tendrán su primer partido de la temporada en el estadio Fello Meza pero le toca bailar con la más fea, pues el que llega es nada más y nada menos que el líder del torneo, el Monstruo. El juego es el domingo a las 11 de la mañana.

Los blanquiazules han utilizado una gran variedad de hombres en la ofensiva: Marcelo Quiroga, Marco Ureña, Jesús Batiz, Johan Venegas, Claudio Montero, entre otros, pero solo han marcado una vez.

“La verdad no es tanto el tema de definición, creo que nosotros estamos haciendo hincapié en la toma de decisiones, en la antesala de la definición, es el pase filtrado, la toma de decisión de rematar a marco, de filtrar, de pasar bien el balón, estamos haciendo énfasis en eso”.

Para eso, los jugadores brumosos ya tienen claro cómo puede haber una mejoría en ese aspecto.

“Es tomar de más ese medio segundo para no estar tan acelerados en ese último tramo del campo”, explicó.

Cartaginés sacó un buen triunfo en su visita a Sporting. (CSC/CSC )

LEA MÁS: La historia desconocida de Andrés Carevic y Douglas López en Cartaginés

Además, agregó que están pendientes y hacen sugerencias a los jugadores para que mantengan un cuidado impecable fuera de cancha, con descansos, alimentación y temas similares, sobre todo con semanas tan cortas, con partidos cada tres días.