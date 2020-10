“Uno trata de ajustar en el desarrollo del juego, es complicado al tener tantos hombres menos, pero no vi a mi equipo agresivo. Mi equipo trató de jugar al fútbol y generar situaciones de gol, hay que ver el punto de vista de cómo valoran las entradas, no se lo puedo decir, cada quien tiene un criterio. Pero no fuimos agresivos, quisimos jugar al fútbol, pero ya pasó. Que valore el que tenga que valorar, felicito a mis jugadores por el esfuerzo”, dijo el técnico.