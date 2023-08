Andrés Carevic: “Once contra once, Pérez Zeledón no tuvo un chance de gol”

Con la victoria ya en su bolsillo, el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, aplaudió a sus jugadores por el esfuerzo para quedarse con los tres puntos, a pesar de jugar 60 minutos con un hombre menos ante Pérez Zeledón.

En la conferencia de prensa posterior al juego, los ojos del timonel liguista reflejaban una tranquilidad evidente, luego de un juego muy incómodo y angustiante, de visita, ante los generaleños.

Muy eufórico y agradecido con sus jugadores. Así se mostró Andrés Carevic tras la sufrida victoria, de visita, ante Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando estuvimos once contra once, Pérez Zeledón no tuvo un chance de gol. La expulsión condicionó el partido, en cancha ajena, pues Pérez se fue al ataque. En una cancha muy difícil, sacamos la victoria”, expresó el entrenador argentino.

Carevic resaltó la labor de sus pupilos pues el equipo logró anotar el segundo gol a pesar de la tarjeta roja que el lateral derecho Jael López recibió al minuto 31.

“Jugar tanto tiempo con un hombre menos y jugar el sexto partido en 15 días es difícil. Hubo un desgaste importante, hicimos un gran esfuerzo”, insistió.

La afición manuda también recibió un aplauso de parte del timonel argentino, por la fiesta que montaron en las gradas del estadio municipal de Pérez Zeledón.

“Agradecer a toda la afición de nuestro equipo por venir a llenar este estadio. Agradecido por ese apoyo que tanto necesitamos y que están dándolo, con lluvia y todo hacen el viaje para venir hasta aquí”, comentó.

El proximo partido de La Liga será en casa, ante San Carlos, el próximo viernes 18 de agosto. Carevic tendrá cuatro días para plantear ese juego ante los Toros del Norte. “Nuestra planilla es muy competitiva y armaremos el mejor once para afrontar a San Carlos”, dijo Carevic.