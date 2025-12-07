Andrés Carevic plantea una alineación sin centrales naturales para el juego ante Liberia

Cartaginés se juega el tercer lugar contra Liberia; sin embargo, ya con el boleto en mano, los brumosos lanzan a cancha un equipo con cambios, algo que no será del gusto en Heredia y Pérez Zeledón.

Además, en la formación estelar que planteó Andrés Carevic no aparece ningún central natural, por lo que se creería que en el centro del área estarán Diego González y Carlos Barahona.

Kevin Briceño en el arco; Johan Venegas, Douglas López, Mauro Quiroga, Geancarlo Castro, Carlos Barahona, Jesús Batiz, Bernal Alfaro, Brandon Brizuela, Diego González y José Andrés Rodríguez Chiroldes son los hombres que salen a la cancha.

Cartaginés presentó su alineación ante Liberia (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

En la banca quedan hombres como Marco Ureña o Cristopher Núñez a la espera de ver minutos en la etapa de complemento.

Los centrales naturales del Cartaginés son Diego Mesén, quien fue castigado con dos partidos luego de la expulsión ante la Alajuelense, y Everardo Rubio, quien suma cuatro tarjetas amarillas y Carevic prefirió no exponerlo.

Misma situación de Luis Flores, el volante de contención no es de la partida por primera vez en todo el torneo y Claudio Montero. Los tres ni siquiera están en banca.

Andrés Carevic se guardó algunos hombres para el duelo ante Liberia. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Cartago necesita un empate para asegurar el tercer lugar, algo que haría que Liberia avance a semis y deje al Herediano eliminado, al igual que los generaleños.