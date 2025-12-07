Deportes

Andrés Carevic plantea una alineación sin centrales naturales para el juego ante Liberia

Andrés Carevic lanzará a la cancha un equipo con variantes en un juego de mucho interés para Pérez Zeledón y Herediano

Por Eduardo Rodríguez

Cartaginés se juega el tercer lugar contra Liberia; sin embargo, ya con el boleto en mano, los brumosos lanzan a cancha un equipo con cambios, algo que no será del gusto en Heredia y Pérez Zeledón.

Además, en la formación estelar que planteó Andrés Carevic no aparece ningún central natural, por lo que se creería que en el centro del área estarán Diego González y Carlos Barahona.

Kevin Briceño en el arco; Johan Venegas, Douglas López, Mauro Quiroga, Geancarlo Castro, Carlos Barahona, Jesús Batiz, Bernal Alfaro, Brandon Brizuela, Diego González y José Andrés Rodríguez Chiroldes son los hombres que salen a la cancha.

Cartaginés presentó su alineación ante Liberia
Cartaginés presentó su alineación ante Liberia (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

En la banca quedan hombres como Marco Ureña o Cristopher Núñez a la espera de ver minutos en la etapa de complemento.

Los centrales naturales del Cartaginés son Diego Mesén, quien fue castigado con dos partidos luego de la expulsión ante la Alajuelense, y Everardo Rubio, quien suma cuatro tarjetas amarillas y Carevic prefirió no exponerlo.

Misma situación de Luis Flores, el volante de contención no es de la partida por primera vez en todo el torneo y Claudio Montero. Los tres ni siquiera están en banca.

Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia.
Andrés Carevic se guardó algunos hombres para el duelo ante Liberia. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Cartago necesita un empate para asegurar el tercer lugar, algo que haría que Liberia avance a semis y deje al Herediano eliminado, al igual que los generaleños.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

