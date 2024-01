Andrés Carevic reaccionó a la situación de Leonardo Menjívar en Alajuelense y aclaró si cuenta con él

Andrés Carevic habló de manera directa sobre la situación de Leonardo Menjívar en Alajuelense. (JOHN DURAN)

Una vez más, Leonardo Menjívar es tema de conversación en Alajuelense por su falta de actividad, lo que hace cuestionar a muchos sobre su continuidad en el club.

Este viernes se voló todo el contenido que tenía en Instagram, una muestra de molestia, similar a la que expresó a inicios de semana Johan Venegas. Además, Marco Vásquez, vocero rojinegro, reconoció que si la gerencia y el cuerpo técnico así lo consideran, incluso podría salir a préstamo.

Andrés Carevic, entrenador manudo, fue consultado directamente una vez más sobre el tema de Menjívar, un asunto que por sus respuestas, tono de voz y palabras, se nota que lo ha ido cansando por los constantes cuestionamientos.

“Yo la verdad de ese tema quiero dejar algo bien claro, acá juega el que está mejor, el que nosotros vemos que está en condiciones, que está listo para los partidos. Siempre hay cosas muy puntuales, ante San Carlos Diego Campos no participó, tampoco Suhander (Zúñiga), pero únicamente preguntan por uno o por otro.

“Quiero dejar claro que todos tienen la misma posibilidad para poder participar, pero nosotros buscamos siempre las alternativas de los mejores, los que nosotros vemos que son los indicados y están trabajando duro y vemos quiénes son lo mejor para el once y luego siete que van al banco, así se toman las decisiones”, destacó.

Sobre la duda de si Leonardo podría dejar el equipo, el técnico afirmó en su respuesta que no es algo que esté pensando, sino en ver el trabajo de todos.

“Acá no hay ningún tipo de decir sí se va o no se va, todos tienen que trabajar duro para poder ganarse un lugar, los jugadores saben que yo trato, en el porcentaje más alto, de ser justo, el que trabaja duro, que juegue o no juegue, estará siempre ahí, siempre buscó la manera de darle una posibilidad de jugar.

“Este es solo el arranque del campeonato, llevamos cuatro fechas, queda mucho por delante y seguramente todo el mundo, así como los que juegan, tendrán que seguir trabajando duro, porque si hay otro que está mejor sobre el que está jugando, jugará ese. Acá siempre el beneficio es para el equipo y lo más importante es el equipo”, amplió.

En el Clausura 2024, Machito, como apodan al cuscatleco, aún no debuta, es de las pocas fichas a las que aún no han echado mano de las que están disponibles.