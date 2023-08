Andrés Carevic retomó las famosas rotaciones y uno de sus líderes reconoce que no le gustan

Esta atajada de Leonel Moreira ante Santos es una de sus mejores jugadas en el Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El Apertura 2023, al menos en los primeros meses, parece tener el mismo sello del torneo pasado en Alajuelense, con las rotaciones a la orden del día y la portería es un puesto que no se escapa de ellas.

En tres juegos que suman los erizos en los últimos nueve días, Leonel Moreira jugó dos mejengas, ante Santos y Olancho por Liga Centroamericana y Miguel Ajú uno, ante el Municipal Liberia, el sábado.

Sin andar por las ramas, Leonel Moreira, quien fue el titular en la segunda parte del certamen pasado, fue muy sincero al decir que a él no le gusta rotar, pero ante todo respeta la decisión del técnico.

“A mí no me gusta la rotación, pero la respeto, porque tengo un jerarca al que tengo que respetar. Cada vez que salgo al terreno de juego, hago mi trabajo al 100%. Siempre voy a trabajar en pro del equipo, no en pro de Leonel Moreira”, dijo Leo.

Para Moreira, obviamente a los guardametas las rotaciones los perjudican más, pues solo hay espacio para uno, por eso tienen que darle muy duro para tratar de ganarse el puesto.

“Es obvio, porque somos dos y solo es uno el que juega, uno tiene que estar siempre atento a cualquier partido, es difícil así traer un ritmo de juego, pero lo importante es en la parte mental, como esté usted mentalmente para afrontar este tipo de situaciones cuando se le presenten, ahí es donde usted cumple ese rol de madurez.

“Yo siempre he entrenado para ser el número uno. Eso me ha caracterizado siempre, siempre tomo cada entrenamiento, cada partido como si fuera el número uno, y me ha dejado hacer las cosas de la mejor manera y otras no, pero lo importante es que siempre estoy claro que voy a trabajar siempre como si fuera el número uno”, explicó.

Miguel Ajú recibió la confianza para jugar ante Liberia. (Jose Cordero)

2 vallas invictas suma Moreira este semestre

En las dos mejengas que Osito jugó, Alajuelense se fue con el marco en cero, incluso se recuerda una tapada espectacular que hizo en Guápiles que le salvó el triunfo a los manudos.

“La consigna que tengo yo a lo interno es que mi trabajo sea el mejor, nunca he desmayado para hacer las cosas de la mejor manera, para ayudar al equipo, no para que se hable de Leonel Moreira. Si yo ando bien, los compañeros tendrán esa confianza para hacer las cosas que les toca del área para adelante. Lo importante es que no es Leonel Moreira el que lleva dos vallas invictas, sino la Liga. La institución es lo primordial”, comentó.

Los rojinegros se miden este sábado ante Sporting a las 8:15 p. m. en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas, si las rotaciones continuaran le tocaría el turno a Ajú, pero con Carevic, nunca se sabe.