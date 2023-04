Andrés Carevic reveló qué es lo que le genera más impotencia del momento de Alajuelense

Andrés Carevic sigue con la confianza plena en la manera que vienen trabajando. (Rafael Pacheco Granados)

La segunda vuelta del torneo de Clausura ha sido más que compleja para Alajuelense, sus buenos números de la primera ronda se vinieron al suelo, lo que ha generado preocupación en muchos manudos.

Andrés Carevic, técnico rojinegro, puntualizó sobre todo lo que ha venido sucedido con su equipo, qué es lo que más le ocupa y qué ha sucedido para que las cosas se le hayan complicado de esta manera.

A pesar de lo que dicen las cifras, que ha ganado solo dos de sus últimos ocho partidos, Carevic insiste en que en la segunda ronda lo han hecho bien.

“Da impotencia no reflejar nuestro fútbol con goles y resultados”. — Andrés Carevic, técnico de la Liga

- ¿Anímicamente cómo siente al equipo tras el empate en Grecia?

Lo que vivimos es un poco de la impotencia de lo que nos ha pasado en el último partido en Grecia, de generar muchas opciones de gol y no poder concretar, pero de igual manera felicito a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho.

Se genera fútbol, el equipo tiene buena estructura y funcionamiento y no lo podemos reflejar en las ocasiones creadas, eso da impotencia, no reflejarlo con goles y resultados, pero es parte en lo que estamos trabajando con todo el plantel, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser más efectivos.

- En la primera vuelta la Liga hizo 24 goles, en la segunda solo lleva ocho, ¿eso es lo que ha dado al traste con el no poder continuar con los buenos resultados que traían?

Sí, pero lo que hay que valorar es el contexto de cada partido. Si uno hizo un buen partido, generó muchísimas opciones de gol y al final de cuentas no lo reflejaste en el marcador, esa estadística qué me estás diciendo, creo sería lo correcto por el contexto del partido.

Muchos se basan nada más en el resultado, nosotros nos vamos al contexto, si nosotros no generáramos opciones de gol, el rival te supera táctica, estratégica y físicamente, debemos decirlo, pero por eso digo que hemos mantenido el nivel de juego y situaciones, por equis situación no hemos sido determinantes. Antes tal vez nos llegaban y no nos concretaban y ahora sí, estamos ocupándonos de eso.

- Hay gente que no está de acuerdo con lo que usted dijo de que los buscaban estabilizar y que lo que le importa es clasificar y no ser líderes, ¿se mantiene pensando así?

Ese comentario yo se lo dejaría a ustedes, lo que pasó allá en Grecia. Nosotros siempre buscamos tratar de pelear arriba y el primer lugar, si después por circunstancias no podemos conseguirlo, el objetivo es clasificar, si podemos ser primeros, excelente, sino estar dentro de los cuatro, sabemos que luego está el play off en el que han pasado muchas cosas, lo importante es cerrar bien el torneo y ocuparnos de lo que podemos mejorar, seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y cerrar bien el campeonato.