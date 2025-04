Andrés Carevic revive el día que goleó 5-2 a Saprissa y enmudeció a los morados

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, recordó cuando le propinó una goleada al Saprissa, siendo técnico de Alajuelense. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Andrés Carevic, técnico del Club Sport Cartaginés, recordó con alegría cuando tenía a cargo a Alajuelense y le propinó 5 goles al Saprissa, en un clásico nacional.

Ese encuentro fue el 6 de octubre del 2019, en la casa de los morados y los liguistas dieron un golpe de autoridad a los saprissistas. El partido cerró con marcador 5-2.

El juego entre Saprissa y los brumosos será este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, y el entrenador argentino habló de lo importante que es este encuentro, que puede confirmar la clasificación de los cartagos a la siguiente fase.

“En su momento fue de mucha satisfacción, por haberle ganado por esa diferencia de goles en la cancha del Saprissa.

El juego entre Saprissa y Cartaginés será a las 8 p.m. Albert Marín. (Albert Marín)

“Son cosas que han pasado, que quedaron atrás y debemos enfocarnos en el presente. Creo que lo que valoro es ir a Tibás a proponer esencia, nuestro juego y ojalá sacar el resultado positivo. En ese momento me dio una gran satisfacción ganar un clásico”, afirmó.

Carevic es consciente del crecimiento del club de la vieja Metrópoli y no se fija en estadísticas, lo que tienen claro es traerse los tres puntos de Tibás.

“Venimos de menos a más, es importante para nosotros, pero siempre lo he comunicado, no me fijo en la estadística, ni en lo que ha pasado anteriormente.

“No estoy valorando, ni sabía cuándo se ganó, de local, ni de visitante, lo que me enfoco es en el presente, en lo que hoy es Saprissa, en lo que hemos venido haciendo bien, y lo que podemos mejorar”, destacó.

Cartago es, en este momento, el dueño del cuarto lugar de la tabla, con 34 puntos. Los morados tienen 32 y, por eso, los brumosos no se hacen de la vista gorda ante el juego del fin de semana.

“Tenemos que cuidarnos, es un rival en su casa, pero sin estar al pendiente de los resultados. Nosotros tenemos una idea y una esencia bien clara; el juego depende del rival, cómo se posicione, cómo se mueva el partido, y el equipo se ha preparado para seguir lo que está haciendo, últimamente, proponer el juego.

“No tenemos por qué jugar de una manera de local y otra de visitante; los cuidados que debemos tener los guardamos para nosotros, el tema estratégico. Saprissa siempre es Saprissa, es un equipo grande, con muy buenos jugadores y será un partido complicado. En la ida hicimos un buen partido, sacamos el resultado y será un juego intenso, exigente”, comentó.