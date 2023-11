Andrés Carevic salió muy molesto del partido ante Puntarenas debido a una maña del rival

Para Andrés Carevic es injusta la sanción contra de cuatro partidos contra Martín Arriola. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de un triunfo que llena de motivación al equipo y que confirma el buen momento de Alajuelense, hay un detalle que al técnico Andrés Carevic lo molestó durante la mejenga ante Puntarenas FC.

El argentino estaba como los diablos durante el partido al ver cómo los jugadores chuchequeros pasaron haciendo tiempo luego de que anotaron, al minuto 66 por medio de un penal de Asdrúbal Gibbons.

En cualquier choque por la disputa del balón o sustitución, algún futbolista local se tiraba a la cancha y se tenía que entrar a atenderlo, lo que provocó que el técnico rojinegro perdiera la paciencia y le reclamara al árbitro Rigo Prendas lo sucedido.

“La molestia es que si se está jugando y no hubo ni un choque de cabezas, ni una entrada temeraria y se empiezan a tirar al piso y el árbitro para el partido, no estoy de acuerdo. Si decimos que le vamos a dar fluidez al juego, entonces le damos fluidez, pero así no se puede, es imposible.

“Esa era la molestia, seis veces lo mismo y muchas veces con el partido en juego y como lo digo, si es un choque de cabezas o una entrada temeraria, estoy de acuerdo que se frene el juego porque puede haber alguien que esté lastimado, si no hay que darle fluidez al juego, porque eso que hicieron no ayuda en nada al fútbol”, dijo.

Otro detalle noticioso que señaló Carevic es que para el siguiente partido de los erizos ante Guanacasteca a todos los jugadores que tengan cuatro tarjetas amarillas se los guardará, ya que de recibir otra, se pueden perder las semifinales. Se trata de Freddy Góndola, Alexis Gamboa y Giancarlo González.

Freddy Góndola no jugará el sábado ante Guanacasteca anunció Andrés Carevic. Foto: Prensa LDA

“No, no, desde ya puedo anunciar que no, sabemos de esa situación y lo más probable es que si todos estamos bien, no vamos a arriesgar, eso lo valoramos de acá al sábado, sobre quiénes jugarían, pero ya te lo voy adelantando un poco, igual valorando a quién podemos meter para hacer un buen partido”.

Además, Carevic afirmó que está en desacuerdo con la sanción de cuatro partidos que le metieron a su asistente, Martín Arriola, a quien el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol castigo por pelearse en la final del torneo de Copa con Wálter Méndez, utilero del Deportivo Saprissa.

Por lo dicho por el técnico, el equipo está revisando a ver qué se puede hacer, pues cumpliría la sanción hasta la final de la segunda fase, si es que los manudos llegan.

“Claro que no estoy de acuerdo, porque nosotros sabemos lo que pasó y claro que es una injusticia, pero al final de cuentas de mi parte no puedo hacer nada, es el club el que se está encargando de esa situación, pero sabemos lo que pasó y la verdad que me parece injusto, tenemos que seguir adelante independientemente de esa situación”, destacó.