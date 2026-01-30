Andrés Carevic se liberó tras triunfo de Sporting ante Cartaginés y soltó un par de verdades

Sporting consiguió su primera victoria del torneo y fue en su antigua casa contra Cartaginés, algo que fue un alivio para el equipo para llenarse de confianza tras un mal arranque según Andrés Carevic.

“Creo que el equipo había hecho las cosas bien en los últimos dos partidos y nada, venir acá a jugar contra un buen equipo que lo conozco bien y creo que es muy meritorio ganar acá 2-0, con la valla invicta, sumar es muy importante, nos faltaba esa confianza del gol y de ganar un partido”, dijo en conferencia de prensa.

Andrés Carevic logró su primer triunfo con Sporting en su visita al Cartaginés (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Acerca de por fin romper esa mala racha de Sporting, Carevic fue claro al respecto tras el juego.

“El tema es que veníamos haciendo las cosas bien; se ocupaba meter un gol y ganar para recuperar la confianza, así que significa mucho por credibilidad. Tenemos poco tiempo de trabajo, pero no es excusa”.

Sobre el tiempo de trabajo en esta semana, Carevic habló al respecto, ya que jugaron lunes y ahora jueves.

“Fuimos el equipo con menos descanso junto a Pérez, así que venir acá con ese esfuerzo es meritorio; es muy importante haber ganado, así que felicitar a los jugadores por ganar”.

Leonel Moreira fue figura en Sporting este jueves ante Cartaginés. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Andrés comentó sobre la contundencia del equipo en Cartago, pese a que pudieron haber marcado más anotaciones ante los azules.

“El equipo hizo un gran esfuerzo, nos defendimos muy bien y a la hora de atacar fuimos prácticos al encontrar las situaciones de gol, fuimos contundentes, pese a que pudimos haberlo ampliado”.

“Nosotros sabíamos que iba a ser un juego duro y difícil porque Cartago venía jugando bien, pero bueno, se hizo un buen planteamiento”, afirmó el técnico tras vencer a su exequipo.