Andrés Carevic se quejó como pocas veces de una cancha que desconocía

Andrés Carevic criticó la cancha del estadio Chorotega. (Albert Marín)

Andrés Carevic es un técnico muy tranquilo, de un perfil bajo, que pocas veces se queja de cosas o señala algo, por eso sorprendió este martes cuando de manera directa opinó sobre la cancha del estadio Chorotega.

El entrenador argentino visitó por primera vez el estuche nicoyano y por lo visto no fue la mejor experiencia, no solo por el resultado (0-0), sino porque dijo que en ese terreno no se puede jugar buen fútbol.

“Lo importante es sumar, creo que es una cancha sumamente complicada y además el horario, seguramente es algo que afecta a los dos, pero ellos están más adaptados que nosotros.

“Pasa también que en el campo de juego es muy difícil, la verdad, poder desarrollar buen fútbol, pero hay que adaptarse a las circunstancias, no es una excusa para nada, pero sí creo que nos costó desarrollar nuestro fútbol por el estado del terreno de juego y naturalmente porque el rival tiene su mérito en su casa y la intensidad que pone, creo que el punto estuvo ahí”, dijo el sudamericano.

Alajuelense no pudo desarrollar su mejor juego en Nicoya, para Carevic en gran parte por el terreno. Prensa LDA.

Carevic más bien felicitó a sus futbolistas, pues considera que jugar en esas condiciones y a esa hora, es duro. Según FUTV, el promedio de temperatura anduvo entre los 32 y 34 grados de temperatura.

“Es un horario difícil para todos, porque claramente afecta a todos, a los jugadores de los dos equipos, yo lo que digo es que las condiciones del campo no eran las mejores para jugar, no para estar arriesgando el balón, sino jugar simple, seguro, y a veces no pudimos desarrollar lo que pretendíamos por ese factor, además que Guanacaste hizo una gran labor”, agregó.

Alajuelense se enfrenta el domingo en casa a Sporting, donde más allá del rival complicado, deberá mostrar si, en efecto, lo sucedido este martes fue culpa del campo como dice Carevic y retoma el vértigo del arranque.