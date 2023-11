Andrés Carevic, técnico de Alajuelense, respondió sin pelos en la lengua si le tiene miedo al Real Estelí

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, respondió sin tapujos de ningún tipo a una pregunta de un periodista nicaragüense, que probablemente, todos los estelianos querían hacerle.

Alajuelense enfenta al Real Estelí este martes, a las 9:06 de la noche, en el estadio Independencia de Estelí, por la gran final de la Copa Centroamericana. Ese será el partido de ida, mientras la vuelta será el martes 5 de diciembre

Andrés Carevic dijo que no le teme al Real Estelí. (LDA )

El periodista le preguntó a Carevic si le teme al Real Estelí.

“Para nada, es importante poder jugar una final, estar en esta instancia es satisfactorio. Será un partido complicado, lo ha demostrado este equipo, pero confiamos en nuestro cuadro”.

También le hicieron ver que Alajuelense tiene una supremacía aplastante sobre el conjunto esteliano, con siete victorias de forma consecutiva y que eso lo pone en una situación de favorito.

“La verdad, no valoro las estadísticas, valoro el presente y el presente son los méritos del Estelí que está en la final. Tuvo méritos; no sé lo que ha pasado de acá para atrás, veo el presente, los partidos son diferentes, ellos tratarán de hacer un buen partido para ganar, no subestimamos a nadie. Les han tocado partidos difíciles y han salido adelante, venimos con respeto para tratar de ganar”, añadió el estratega de los rojinegros.

La Liga reconoció la cancha este lunes. (LDA )

Carevic no adelantó ni una pista de la alineación, ni tan siquiera adelantó quién podría sustituir al lesionado Johan Venegas, quien no viajó a Nicaragua.

“Es una pregunta de estrategia para nosotros, no te lo puedo comentar; de momento, tenemos una esencia muy marcada, venimos con muchos partidos encima, con juegos de Copa, del torneo local y de la Concacaf, pero confiamos en todos los jugadores”, expresó.

“En cuanto a lo de Johan Venegas, estamos con la recuperación y esperamos tenerlo lo antes posible. El proceso es en Costa Rica, por eso se quedó, para acelerar la recuperación y tenerlo lo antes posible. Lo de sustituirlo es la estrategia, vamos a valorar a todos los jugadores que tenemos de acá a mañana. Todos saben quiénes son los que juegan en esa posición y vamos a tomar la mejor decisión”, comentó Carevic.

Alajuelense confía en sacar un buen resultado. (LDA )

Lo único que adelantó el estratega argentino es que la Liga mantendrá su estilo, que buscará el partido y que respetarán al rival.

“Jugar una final es importante para nosotros como institución. Seguro será un partido difícil, pero tenemos la confianza de hacer las cosas bien para ganar el partido. Nuestro equipo tiene una esencia marcada, la idea de juego la hemos respetado y esto es una final, por lo que no será la excepción ante un equipo que hizo los méritos para llegar hasta aquí y que ha hecho una excelente Concacaf”, dijo.