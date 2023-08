Andrés Carevic y Aarón Suárez revelan porqué el 10 manudo sale tanto de cambio

Aarón Suárez volvió a salir de cambio una vez más. (Rafael Pacheco Granados)

Muchos aficionados y periodistas se suelen preguntar por qué en Alajuelense Aarón Suárez suele pegarse la rifa para ser uno de los jugadores que salen de cambio.

Según datos del periodista Martín Soto, de Tigo Sports, Andrés Carevic ha sacado en 24 de 31 partidos al diez rojinegro, con lo que queda claro por dónde van sus decisiones en las variantes.

Para el argentino, la situación no se trata de nada contra el jugador, sino suele obedecer a situaciones de los encuentros.

“Nosotros valoramos qué es lo que se necesita en el partido, qué es lo que pasa; a lo mejor le tocó muchas veces salir a él, pero no es más que una cuestión táctica para buscar siempre lo mejor para el equipo”, explicó ante el cuestionamiento del tema el técnico.

El jugador, por su parte, afirmó que respeta las decisiones del entrenador y no engancha con el tema.

“Es una decisión del entrenador la cual respeto, él es quien toma las decisiones y yo lo respeto. Si es a mí el que me toca salir o a otro, es algo en lo que no me meto”, dijo a Tigo Sports.

Suárez además afirmó que no se pone a pedir explicaciones al respecto, si es por un tema táctico, por sus condiciones o algo similar.