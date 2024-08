Andrés Molina tuvo en sus manos la opción de medalla en los Juegos Paralímpicos París 2024, ¿cómo le fue al tico?

Andrés Molina quedó entre los ocho mejores parataekwondistas del mundo. Foto: Cortesía Comité Paralímpico Nacional.

Andrés Molina, parataekwondista de Costa Rica, concluyó su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024 al quedar en la sétima posición en la categoría K44 -80 kilogramos, tras quedar eliminado en el primer combate que le daba posibilidad de pelear por la medalla de bronce.

El costarricense compitió la madrugada de este sábado, y en su primer enfrentamiento derrotó a Elliot Andre Loonstra de Aruba, por medio del punto de oro. Esta posibilidad sucede cuando el duelo queda empatado a 10, lo cual muestra que estuvo muy reñido.

Entre las personas que siguieron la pelea figuraron Letizia Ortiz, reina consorte de España, y el paratleta tico Sherman Güity.

Ese triunfo le abrió la puerta para enfrentarse a Asadker Toshtemirov de Uzbekistán, pero lamentablemente, perdió 22-5 y lo envió al repechaje, donde debía ganar dos duelos para obtener la medalla de bronce.

El sueño por dicha presea terminó más rápido de lo que imaginó Andrés, porque cayó contra Nurlan Dombayev de Kazajistán por marcador de 18-5.

Luego de los combates, el jurado determinó que el costarricense quedó en la posición siete a nivel mundial, eso le dio derecho a recibir un diploma paralímpico reconociendo su esfuerzo.

Agradecido

Luego de su participación, Andrés envió unas palabras a los ticos a través de Olman Mora, vocero de prensa del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica (CPN), agradeciendo por el apoyo que le dieron.

Además, contó que lo dio todo y, pese al fuerte golpe que recibió en su mano izquierda en el primer combate, no bajó los brazos hasta el final.

“No estoy satisfecho, pero intenté dar lo mejor de mí en esta representación en los Juegos Paralímpicos París 2024. Intenté luchar por la medalla de bronce por medio del repechaje y no se me dio. Tuve un golpe bastante considerable en mi brazo lesionado. Lo intenté, pero no renuncié hasta el último segundo.

“Pese a todo eso, lo mejor fue que lo di todo, demostrando de que los costarricenses somos aguerridos y seguiremos hacia adelante, para demostrar que en Costa Rica sí se puede.

“Les agradezco a las personas que me apoyaron, he visto un montón de mensajes, aún no los he contestado, pero muchísimas gracias por su apoyo y sepan que di todo de mí”, comentó.

Recta final

Solo quedan tres paratletas que faltan por competir representando a Costa Rica, ellos son Camila Haase en natación, Sherman en paratletismo de 100 y 200 metros lisos, y Ernesto “Lobito” Fonseca en paratletismo, modalidad 200 metros en triciclo.